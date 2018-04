Tjenerelev Joachim Christensen får ansvaret for alle detaljer ved en gourmetaften for 50 gæster på Comwell Køge Strand 26. maj. Foto: Martin Rasmussen

Eleven er chef for en aften på Comwell Køge Strand

LørdagsAvisen - 28. april 2018 kl. 07:43 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gæsterne i restauranten på Comwell Køge Strand kan se frem til en helt særlig aften lørdag 26. maj. Her er det nemlig yngstemanden, tjenerelev Joachim Christensen, der overtager styringen med restauranten. Det er ham, der har sammensat aftenens menu, og det er ham, der får ansvaret for at byde gæsterne velkommen og guide dem godt igennem aftenen.

"Han er chefen den aften. Det er Joachim, der styrer det hele," siger restaurantchef Maurizio Olsen, der lover, at gæsterne kan se frem til en ganske særlig spiseoplevelse.

Han forklarer, at alle restaurantens medarbejdere er kaldt på arbejde den dag for at bakke op om den unge tjener, som altså i høj grad får lejlighed til at vise, hvad han har lært under sin uddannelse denne aften. Joachim Christensen er færdigudlært som tjener efter sommerferien, og han ser frem til muligheden for at prøve kræfter med den store udfordring.

"Det er en fed anerkendelse, og så er det et godt signal til eleverne. Det er ikke mange steder, man får lov til at overtage restauranten på denne måde," siger han om den tillid til eleverne, der ligger i projektet, som Maurizio Olsen har iværksat.

"Det er en del af en læringsproces, men jeg ved selvfølgelig godt, at han kan styre sådan en aften. Det er en anerkendelse af, hvad Joachim kan, og nu får han en chance for at vise det," siger restaurantchefen, der håber at kunne trække fuldt hus til aftenen.

Menuen denne aften står på hjemmerøget hornfisk og langtidstilberedt rådyrkølle og et alternativt bud på en cheesecake med rabarbergele til dessert. Dertil kan gæsterne se frem til en tilpasset vinmenu, der udelukkende består af økologiske vine.

Begreber som bæredygtighed og økologi vægtes tung i Comwell-kæden, og det vil denne aften også bære præg af. Restauranten har det økologiske bronzemærke, der signalerer, at mellem 30 og 60 procent af råvarerne i køkkenet er økologiske, og så sammensættes menuen i videst muligt omfang af sæsonbetonede og gerne lokale råvarer.

Arrangementet begynder lørdag 26. maj klokken 18, og der er højst plads til 50 gæster. Prisen er 648 kroner for både mad og vin.

Hensigten er at gøre det til en tradition på Comwell Køge Strand, at kokke- og tjenerelever får mulighed for at overtage restauranten for en aften hvert år, men Maurizio Olsen understreger samtidig, at restauranten også til hverdag er åben for gæster udefra. Hotellet bespiser mange konferencegæster hver uge, men stedets restaurant er også åben for gæster, der ikke bor på hotellet.

"Vi vil gerne vise, at det også er et sted, man kan tage sine venner med en almindelig aften," siger Maurizio Olsen.

Restauranten på Comwell Køge Strand har åbent mandag til lørdag - og søndag med hen over sommeren.

Menuen til den særlige aften på Comwell Køge Strand:

Røget hornfisk med hvide asparges, peberrodscreme og sprødt fiskeskind

Rådyrkølle med grønne asparges, kejserhatte, nye kartofler og vildtsauce

"Cheese cake" med rabarbergele