Nu er der åbnet for en ekstra chance for at opleve Tobias Dybvad i Køge i foråret.

Ekstra show med Tobias Dybvad på Bygningen

Tobias Dybvads show på Bygningen 23. marts blev hurtig udsolgt, og derfor har Bygningen nu sat en ekstra forestilling op samme aften.

I et sit nyt one man show fortæller Tobias Dybvad om jagten på kærligheden, når man endnu engang er ude på singlemarkedet, men denne gang er blevet 36 år gammel. Det er forsvindende lidt Tobias har datet, sådan rigtig aktivt, i sit liv. Men i løbet af det sidste år har han for alvor kastet sig ud i alt fra dating-apps og uopfordret social media-macking til at invitere kvinder ud, han møder på gaden.

Det er der kommet en perlerække af mislykkede scoringsforsøg ud af. Nederlag er altid pragtfuldt stand-up materiale, så glæd dig til et decideret pragtfuldt show.

Fasser Partner fortsætter i den charmerende sjove ånd, der har gjort Tobias Dybvad til en af landets mest populære komikere, og giver os et satirisk indblik i hans liv. "Man gør sig jo ikke særlig attraktiv, så snart man annoncerer, at man søger en kæreste - der skal man helst gerne spille lidt kostbar - og den sårbarhed der ligger i den der udmelding, er overraskende sjov at snakke om på scenen," fortæller han og tilføjer: "Så showet er ikke i sig selv en jagt på kærligheden. Altså, det er ikke sådan at jeg turnerer landet tyndt for at finde en kæreste. Hvis jeg gjorde det, havde showet heddet 'Jeg er overhovedet ikke klar til et forhold lige nu'."

Tobias Dybvad har efter 15 år på scenen for alvor fået banket sit navn fast, både i og uden for stand-up-branchen. Med sin stærkt selvironiske stil og skarpe, grænsesøgende pointer formår han at udfordre både genren og den verden, han udstiller.

