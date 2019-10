Eksklusiv aften med nogle af verdens bedste portvine i Wika

"Vi er lidt - for ikke at sige meget - stolte af, at vi både er i stand til at arrangere en aften, hvor den største kapacitet indenfor portvin kommer på besøg hos os, samtidig med, at vi jo er udvalgt som den ene af kun to "Quinta do Pego ambassadører" på Sjælland," siger Mogens Hvid. "Det betyder ganske enkelt, at vi kun er to steder, hvor man kan købe de mest eksklusive port- og rødvine fra netop Quinta do Pégo."