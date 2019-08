Se billedserie Efter 106 år på Torvet flytter Nordea om et års tid i nye lokaler i Køge Idrætspark, Danbolig flytter med - fra venstre Morten Stangegård, Nordea, Søren Lauritsen Danbolig og Michael Mernøe, Nordea.

Send til din ven. X Artiklen: Efter 106 år flytter Nordea fra Køge Torv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter 106 år flytter Nordea fra Køge Torv

LørdagsAvisen - 15. august 2019 kl. 06:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordea forlader ved årsskiftet 2020-21 den traditionsrige adresse på Torvet 14 til fordel for nye, moderne lokaler i Køge Idrætspark. Dermed slutter 106 år med bank på Torvet. Den statelige ejendom blev opført af Sparekassen for Kjøge og Omegn, der siden er blevet til Nordea.

Nordea er dermed også først i Køge til at tage konsekvensen af kundernes ændrede bankvaner og flytte fra en strøgadresse til mere tidssvarende lokaler. Også Danbolig flytter fra Brogade til de nye lokaler i Køge Idrætspark.

"Det er med vemod, at vi siger farvel til Torvet", siger Michael Mernøe, direktør i Nordea Køge.

"Men udviklingen går den vej. Lokalerne er for små og tilfredsstiller ikke de behov, vi har for at betjene vores kunder bedst muligt i dag. De daglige bankforretninger klarer de fleste online, og i stedet har vi flere møder om de større økonomiske spørgsmål. Derfor ændrer lokalebehovet sig markant. I dag er det ikke en fordel med en strøgplacering, derimod er det nem adgang til parkering, gode mødelokaler og moderne IT til at understøtte kundeservice," forklarer han.

"Mange møder er også online, hvor kunderne kalder op på deres PC, og vi taler med dem fra et mødelokale med adgang til bankens IT-systemer og dokumenter, transaktionssystemer mm. Samtidig er det vigtigt, at vi tilbyder vores medarbejdere et godt arbejdsmiljø med godt indeklima, lys og luft og med en god beliggenhed, som også inkluderer parkering og nem transport. Alt det er opfylder det nye kontor i Køge Idrætspark," lyder det om den forestående flytning.

Fra to adresser til en

Morten Stangegård, erhvervskundedirektør og leder af Nordeas Erhvervscenter Sjælland Øst tilføjer:

"Nordea privat og erhverv er i dag delt på to adresser i Køge. Nu kan vi samle alle medarbejdere i et kontor, hvor alle kan se hinanden, og det skaber nye muligheder for samarbejde på tværs. Køge er en af Nordeas største filialer med 52 medarbejdere. Vi får plads til at samle alle vores medarbejdere i privat og erhverv under et tag, får mange flere mødelokaler og på en attraktiv placering. Vi får også bedre mulighed for at arbejde endnu mere sammen med de mange specialister, som Nordea kan tilbyde vore kunder."

"De nye rammer og nye muligheder åbner for at vokse yderligere i de kommende år. Skal vi tiltrække både nye kunder og flere medarbejdere er det klart, at attraktive lokaler med godt arbejdsmiljø og en god beliggenhed er vigtigt," tilføjer han.

Nordea Køge dækker på privatsiden hele Køge og Stevns, mens erhverv betjener bankens kunder i Greve, Køge, Stevns og Ringsted i Region Øst.

Nordea får indgang i stueplan med et digitalt område til selvbetjening, reception og personlig betjening til de daglige bankforretninger, mens rådgiverne vil være placeret på 1. og 2. sal, i alt 1.300 etagemeter. Bygningen er den anden af i alt tre bygninger, der opføres i hvert sit målhjørne ved det nye fodboldstadion. Samlet opføres 10.000 etagemeter i Køge Idrætspark.

Danbolig flytter med

Danbolig Køge flytter ind sammen med Nordea i det nye finanshus.

"Vi samler bolig og bank under samme tag, og det er en kæmpe fordel for kunderne," siger indehaver, ejendomsmægler Søren Lauritsen, Danbolig Køge og tilføjer:

"Bankens rådgivere er tæt på, når familien har fundet deres drømmebolig eller skal sælge. Bankkunder kan ligeledes nemt få et boligråd og en vurdering af deres ejendom. For at gøre det fuldkomment vil det være fint med en advokat og en revisor i det, jeg kalder et nyt finanshus. Finanshus fordi vi samler så mange kompetencer, som støtter hinanden," siger Søren Lauritsen.

Som en god ejendomsmægler er han heller ikke blind for beliggenhed-beliggenhed-beliggenhed ved Køges nordlige byport.

"Det er byens bedste beliggenhed. Masser af P-pladser til kunderne, med stor synlighed og branding-værdi ud til hovedvejen med tusindvis af kørende, tæt på bymidten og i et moderne og velindrettet hus," siger Søren Lauritsen og fortsætter:

"Kunderne vil opleve de meget bedre mødefaciliteter. Vi kan blandt andet præsentere salgsmaterialer og økonomiberegninger på storskærm, flere mødelokaler og moderne lokaler. Det er også en markant forbedring for vores medarbejdere. Vi er i dag vokset til 12 medarbejdere i Køge Afdelingen og har kæmpet om pladsen i butikken i Brogade. Nu glæder vi os til at få god plads og nye muligheder."

Danbolig får 470 etagemeter i stuen i finanshuset.

Erhvervsbyggeriet er et separat projekt i helhedsplanen for Køge Idrætspark. Første erhvervshus 3.660 etagemeter er færdig til indflytning i oktober. Her flytter blandt andet Netto ind med et stort supermarked. Det nye finanshus er på 2.800 etagemeter.

Arkitektfirmaet Andreas Ravn har tegnet et muret kvalitetsbyggeri i gode materialer indvendigt og udvendigt, gennemlyst med store vinduer. De tre bag Køge Idrætspark A/S er Morten Bergstrand, HM Rustfri Design, Michael Buhl, XL CF Petersen & Søn og Claus Just, JUST Gruppen, alle selvstændige erhvervsdrivende i Køge gennem mange år. Claus Just står blandt andet bag flere erhvervsbyggerier i Skandinavisk Transportcenter Køge.