EU-parlamentariker for en dag

Ved dagens briefing kiggede HHX uddannelsesrektor Henrik Flyge forbi for at ønske holdet en god tur: "På Køge Handelsgymnasium søger vi altid at stille med forskellige faglige tiltag til vores elever. At vi kan tilbyde engagerede og dygtige elever at komme af sted til Euroscola er et stort privilegium. Vi ved fra sidst, at det er en helt speciel oplevelse, som de vil have med sig videre. De vil opleve EU på nært hold, og de vil få konkrete indsigter i, hvordan Europaparlamentet arbejder. De vil møde unge fra hele Europa og komme på nært hold af problemstillinger, der vedrører os alle på tværs af unionen i en periode præget af overgange fx Brexit, forhandling af handelsaftaler med Trumps USA samt EU's forhold til Kina, Rusland og USA," siger Henrik Flyge.