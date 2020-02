Dy Plambeck er fan af kærligheden

"Vi mennesker er meget optagede af ting, vi kan kontrollere. Kærligheden vil vi gerne sætte på formel fx i kontaktannoncen. I dag er de forskellige dating apps jo en slags moderne kontaktannonce. Men kærligheden kommer på formel, for så vil man gerne have en mand, der har mørkt hår og har kat eller...Jeg kan jo sagtens forstå den længsel, der er i det, at tage kontrol over kærligheden. Men samtidig tænker jeg, at det også er et meget misforstået forhold til, hvad kærlighed er. For kærlighed er jo netop, det sted, hvor vores forestillinger bliver brudt ned. Den er et enormt kontroltab. Derfor kan det være svært at overgive sig til den, for man mister fuldstændig fodfæstet", siger Dy Plambeck.