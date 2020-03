Drop-in vielse i Køge Kirke

Fredag den 20. marts - i tidsrummet fra kl. 16.00-20.00 - giver Køge Kirke alle mulighed for at "droppe ind" fra gaden og blive viet uden forudgående aftale.

Eneste betingelse for at blive "Drop-in viet" er, at man medbringer prøvelsesattest samt billed-ID og at den ene part er medlem af Folkekirken.