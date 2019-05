Özcan Tecer får lejlighed til at fortælle succeshistorien om Jobplaneten til dronningen i næste uge. Foto: Kenn Thomsen

Dronningens rundtur: Her bygger de videre på succesoplevelserne

LørdagsAvisen - 25. maj 2019 kl. 14:12 Af Martin Rasmussen

Det er en ren succeshistorie, som Dronning Margrethe får indblik i, når hun i forbindelse med sit besøg i Køge kommer forbi Karlemoseparken for at høre om et projekt, der formidler fritidsjob til unge fra både Karlemosen og de øvrige store boligområder i Køge Kommune.

Siden begyndelsen i 2014 er langt over 300 unge fået et fritidsjob i eksempelvis en institution eller i svømmehallen, og det giver gevinster både på kort og lang sigt, fortæller Özcan Tecer, der har været projektleder siden opstarten i efteråret 2014

"Mange af de unge er vant til nederlag, men her går vi op i at give dem succesoplevelser, og så bygger vi videre på dem. De bedste, du kan give de her unge mennesker, er ansvar. Samtidig får de anerkendelse, og så vokser de med opgaverne," fortæller Özcan Tecer, der selv er født og opvokset i Karlemosen.

Oprindelig skulle Jobplaneten sørge for at hjælpe unge, hvis forældre ikke havde kontakt til arbejdsmarkedet, med at finde et fritidsjob. Projektet fik dog så hurtig succes, at projektlederen besluttede at udvide målgruppen. Derfor hjælper Jobplaneten nu også unge, som har en stærkere ressourcemæssig baggrund.

"Fritidsjob er en afgørende faktor, når man ser på borgeres chancer for at gennemføre en uddannelse og deres tilknytning til arbejdsmarkedet i deres voksenliv. Sammenhængen er enkel: Har man haft et fritidsjob som ung, har man langt større chance for at gennemføre en uddannelse og at være i beskæftigelse som voksen. Netop derfor er indsatsen for at få så mange unge i fritidsjob vigtig," lyder princippet bag arbejdet i Jobplaneten.

Siden begyndelsen i 2014 er der løbende etableret samarbejder med flere og flere institutioner og virksomheder, og der er konstant unge på venteliste til et fritidsjob.

"Fra start har det handlet om at skabe et miljø, hvor det er attraktivt at få et job her, og det er lykkedes," siger Özcan Tecer, der stadig har kontakt til alle de unge, han har hjulpet i job siden begyndelsen.

"Vi giver ikke slip på dem, når vi finder et job. Vi er der også og griber dem, hvis noget går galt - så hjælper vi dem videre," understreger han.

Og det ser ud til at virke - både i forhold til at give de unge en indgang til arbejdsmarkedet og i forhold til at mindske risikoen for, at de bliver involveret i kriminalitet. Özcan Tecer forklarer, at han har gennemført en undersøgelse, der viser, at ingen af Jobplanetens unge har fået en plet på straffeattesten, efter de er blevet involveret i projektet.

Mens projektet startede i Karlemoseparken i de første år, arbejder Jobplaneten i dag i alle de fire store boligområder, Søparken, Karlemoseparken, Ellemarken og Hastrupparken, men her stopper det ikke, for det er hensigten at udbrede initiativet til hele Køge Kommune inden for de kommende år, lige som man nu også opererer i Greve.