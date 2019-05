Se billedserie Tapperiets leder, Susanne Madsen, ser frem til at give Dronning Margrethe indblik i hverdagen på Tapperiet ved besøget i næste uge. Foto: Martin Rasmussen

Dronningen skal opleve de unges hverdag

LørdagsAvisen - 26. maj 2019 kl. 11:58 Af Martin Rasmussen

De unge bliver omdrejningspunktet, når Dronning Margrethe lægger vejen forbi ungdomskulturhuset Tapperiet i forbindelse med sit besøg i Køge.

Det fortæller Tapperiets leder, Susanne Madsen, der sammen med stedets medarbejdere og frivillige har planlagt en dag, hvor dronningen får et indblik i Tapperiets hverdag.

"Det er vigtigt, at vores unge er en del af besøget. Vi er optaget af at vise dronningen det, der er væsentligt for os i hverdagen, og de unge er helt centrale i fortællingen om Tapperiet," siger Susanne Madsen.

I salen får dronningen mulighed for at opleve to stykker fra ungdomsskolens teaterforestilling Sommerfugledalen. Derefter går turen gennem stedets hyggelige café og uden for på pladsen, hvor de unge blandt andet står på skateboard.

"Der bliver en masse festivitas på forpladsen, og jeg håber, at mange Køgeborgere vil følge med ude på Strandpromenaden," siger Susanne Madsen.

Hun er vært for arrangementet og vil fortælle om både Tapperiet og om, hvordan man har brugt og stadig bruger kulturen som motor i udviklingen af hele området på Søndre Havn, hvor boligerne skyder op overalt for tiden, hvilket dronningen i øvrigt også får lejlighed til at se i forbindelse med hendes besøg i Køge.

"Jeg vil også fortælle om vores frivillige, som fylder meget her. De unge er generelt meget bedre end deres rygte. De bliver kaldt "selvoptagede" og "uengagerede", men vi oplever noget helt andet her. Når de har de rette rammer, er de både engagerede, deltagende og meget omsorgsfulde, og vi er enormt stolte af vores frivillige," siger Susanne Madsen.

Der er en sjov kontrast i, at en meget uformel institution som Tapperiet skal danne rammen for et meget formelt besøg, som man må betegne et royalt visit.

"Ja, det er to meget forskellige verdener, der mødes, men jeg er sikker på, at det bliver godt. Da vi fik besked om besøget, blev vi enormt glade og stolte. Jeg er virkelig glad for, at rådhuset har lyst til at vise stedet frem, og for at dronningen har lyst til at se det. I sidste ende er det jo dronningen, der bestemmer, hvad hun vil bruge tiden på ved sit besøg," siger Tapperiets leder.

"Jeg håber, at dronningen tager det med herfra, at hun ser, hvad de unge er optaget af i dag; at hun møder et ambitiøst kulturprojekt, der tager sin målgruppe meget alvorligt. Jeg ved, at hun er interesseret i kultur. Det er vi også, og vi glæder os virkelig til at vise nogle eksempler på det, der foregår her på stedet. Vi kommer til at vise det, vi gør til hverdag," siger Susanne Madsen.

