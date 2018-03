René Unger. Foto: jcj. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Drømte allerede som barn om at bo i Køge

LørdagsAvisen - 28. marts 2018 kl. 13:45 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Da jeg sammen med mine forældre flyttede til Køge i 1963, 15 år gammel, var det et stort ønske der gik i opfyldelse".

Siger René Unger, der kom til verden i 1948 på Toftegårds Plads i Valby, og levede alle sine barndomsår, frem til konfirmationsalderen, i Hvidovre. Her gik han på Risbjergskolen frem til og med 8. klasse.

"Min mormor og morfar boede i Faxe, og når jeg tog ned for at besøge dem kom jeg gennem Køge, og allerede som ganske ung knægt tænkte jeg at her kunne jeg godt tænke mig at bo", siger René Unger.

Kort efter at familien flyttede til Køge, hvor farmand Frede arbejdede som murermester, fik René Unger læreplads som elektriker hos Holger Thomsen i Jersie. Her var han i 4 ½ år frem til han blev udlært. Så fulgte et par år hos Henning Jensen i Brogade. Herefter fik han arbejde en periode hos L.M. Eriksson på Finsensvej inden han fra 1974-1978 arbejdede som elektriker på Kemisk Værk Køge.

I 1978 kom Renè Unger til Elforsyningen i Køge, hvor han arbejdede i 35 år, inden det blev overtaget af SEAS NVE - her var han i godt et års tid, inden han valgte at gå på pension.

Samme år, 1978, flyttede familien, der også tæller hustruen Bente som René har været gift med i 48 år, og sønnen Søren, fra en lejlighed i Boholte til Mågevej, hvor Bente og René fortsat har deres trygge domicil. Bente og René er bedsteforældre til Patrick og Frederik - og både sønnen Søren og barnebarnet Patrick har fulgt i hans fodspor. De arbejder begge indenfor elektrikerfaget. Frederik derimod er gået i oldefars fodspor inden for murerfaget.

Ved siden af familielivet og jobbet som elektriker har fodbold altid været Renés helt store interesse.

Han startede med at spille som dreng i Hvidovre IF, men efter at familien var flyttet til Køge meldte han sig i 1963 under fanerne hos Køge Boldklub hvor han fortsat er medlem og i ny og næ giver en hånd med når tiden og behovet tillader det.

I Køge spillede han junior og yngling og lidt senior, inden han spillede i Karlslunde IF fra 1970-76. Det blev også til et lille eventyr i svensk fodbold, hos den lille klub Hjärsås ved Kristansstad.

"Men det blev en forholdsvis kort fornøjelse. Selvom vi var flyttet over måtte jeg desværre springe fra. Jeg skulle have job ved siden af, men det kunne svenskerne ikke klare at skaffe mig. Så vi flyttede tilbage igen - en ekstra oplevelse rigere", smiler René Unger, der tilbage i Køge fik nogle kampe på klubbens andethold inden en skade satte en stopper for den aktive karriere. I stedet valgte han at gå trænervejen og tog DBUs trænerlicens.

"Det blev til en lang årrække som træner for Køges lilleputter og drenge, med SM-titlen for lilleputter i 1982 og deltagelse ved Drenge-DM som de største resultater. Årene krydret med mange oplevelsesrige udenlandsrejser med de unge mennesker, som han fortsat den dag i dag nyder stor respekt hos. René Unger har også været i klubbens bestyrelse ligesom han gennem 10 år fungerede som formand for ungdomsafdelingen.

I perioden fra 1993-1997 fungerede han først som ungdomstræner og siden to år som ungdomsformand i Herfølge Boldklub, inden han vendte tilbage til Køge hvor han i 2013 modtog 50 års medlemsnålen.

Lysten til at opleve fodbold fra forskellige vinkler og miljøer gjorde, at han for fem år siden sagde ja tak til at sætte sig i formandsstolen i Rishøj Boldklub, hvor han var i et år, inden sygdom betød at han måtte stoppe på posten.

I dag er der kommet en anden stor interesse ind i hans og Bentes liv - nemlig golfsporten. De er begge ivrige spillere i Køge Golf Klub, hvor de her når foråret melder sig skal i gang med den femte sæson.

"Og så har vi fået opbygget vores eget lille ferieparadis i Marmaris i Tyrkiet, som vi sammen med nogle gode venner fra Ringsted besøger hver år i sensommeren. Vi har været afsted i omkring 20 år - og ser med glæde frem til at vi skal afsted igen i år. Vi har gennem årene fået mange gode venner i Marmaris, hvor vi bor på samme adresse år efter år", slutter René Unger med et stort smil.