Drømmer om et maritimt kulturcenter på Køge Marina

"Efter at jeg var blevet udlært tømrer kom jeg i november 1965 ind som værnepligtig på Almegårds Kaserne i Rønne hvor jeg var i 14 måneder frem til januar 1967. Det var under den Kolde Krig - så der var lidt spænding på en gang i mellem med russerne liggende meget tæt på ude i Østersøen", fortæller Kai Funch, der efter afslutningen på soldatertiden startede som svend et lokalt firma - til 8 kr. i timen.

"For et par år siden kom et hold kinesiske turister på besøg - og én af dem blev så begejstret for Quintus at han ville købe modellen med hjem til Kina - vi måtte dog forklare at det ikke på nogen måde var til salg", smiler Kai Funch, der sammen med Modelbyggerlaugets øvrige bestyrelse er i gang med at finde et nyt sted efter 2023.