Martin Koch Helsted var på pletten i de sidste sekunder før de 90 minutter udløb og fik sikret HB Køge et fuldt fortjent point i topkampen mod Viborg FF. Arkivfoto.

Drama da HB Køge holdt liv i play-off håbet

LørdagsAvisen - 17. maj 2018 kl. 08:20 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften dannede Capelli Sport Stadion i Herfølge ramme om - formentlig - sæsonens sidste hjemmekamp for HB Køge.

Modstanderen var Viborg FF i en direkte duel om at få kilet sig ind på den tredjeplads i rækken, som i næste uge vil udløse to play-off kampe mod taberen af Superliga nedrykningskampene mellem Lyngby BK og Randers FC.

Kampen blev en intens affære, hvor HB Køge gik frisk til sagen og spillede sin chance mod viborgenserne, der inden kampen indtog tredjepladsen - to points foran HB Køge på femtepladsen.

Selvom det var hjemmeholdet der lagde bedst ud, var det gæsterne der scorede kampens første mål. Veteranen Jonas Kamper slap fri på en kontra og spurtede fra Daniel Arrocha og udplacerede Andreas Hansen i HB Køge-målet.

Trods modgangen fortsatte HB Køge med at kæmpe for sagen og der blev også skabt et par pæne chancer for at få bragt balance i regnskabet. Begge chancer fik Lee Rochester, men første halvleg sluttede 1-0 til Viborg FF.

Efter tepausen var HB Køge mest boldbesiddende, Viborg koncentrerede sig tydeligvis om at få "kørt" 1-0 sejren i hus.

Hjemmeholdet fortsatte med at fighte brilliant og viste i flere tilfælde tænder inde foran det jyske mål i jagten på udligning. Karl Mööl var tæt på med et forsøg forbi nærmeste målhjørne og Lee Rochester var igen tæt på, da han måtte se sit forsøg reddet på målstregen af en Viborgforsvarer. Anfører Henrik Madsen bød også ind med en flugter der strøg lige over det jyske mål.

Viborgs bedste mulighed i anden halvleg kom et lille kvarter før tid efter en hurtig omstilling, men forsøget gik forbi mål.

Herefter var det indskiftede Magnus Häuser der to minutter før tid sparkede hårdt mod mål men bolden blev afværget af den jyske keeper, der dog måtte give fortabt, da der kun var få sekunder tilbage før uret rundede de 90 minutter.

Topscorer Martin Koch Helsted kunne fra kort afstand sparke bolden i nettet til en fuldt fortjent udligning. Og det tændte HB Køge til at sætte endnu hårdere ind for at få fremskaffet et sejrsmål i tillægstiden, som blev særdeles dramatisk.

Tre minutter inde i overtiden blev HB Køge snydt for et klokkeklart frispark til Karl Mööl lige uden for straffesparksfeltet. Kampens dommer valgte ikke at fløjte, og i stedet satte Viborg afsted i et hurtigt kontrastød, som udløste et straffespark - blot 20 sekunder efter at hjemmeholdet skulle have haft frispark i den anden ende af banen.

Her viste HB Køge målmand Andreas Hansen igen sin store styrke - og dykkede ned og snuppede Andreas Albers spark fra 11-meter pletten.

Dermed skete retfærdigheden fyldest og HB Køge fik et særdeles velfortjent point ind på kontoen efter en helt igennem godkendt indsats med 1.231 vidner på lægterne.

Med de øvrige resultater fra onsdagens runde - den næstsidste - i NordicBet Ligaen er situationen fortsat den, at HB Køge lever og holder fast i det spinkle håb om at kile sig ind på tredjepladsen. Men det kræver, at køgenserne selv vinder udekampen mod rækkens nr. 2, Esbjerg fB der fortsat drømmer om at kunne fravriste Vejle førstepladsen i sidste øjeblik. Samt at både Viborg FF og Vendsyssel FF skal tabe deres kampe mod h.h.v. Brabrand IF og FC Fredericia.

Men det er set før - alt kan ske i fodbold. Så hvorfor ikke også på søndag den 20. maj kl. 13.45, hvor sidste runde fløjtes igang.

I hvertfald skal Svanerne jagte muligheden på Blue Water Arena i Esbjerg.

Går kabalen op for Køge, så venter der som nævnt to Play-off kampe i den kommende uge - torsdag den 24. maj på hjemmebane og søndag på udebane mod taberen af nedrykningsslaget mellem Lyngby og Randers.