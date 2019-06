Dobbelt-demonstration mod børnenedskæringer

"Vi skal slet ikke derhen, hvor vores børn udsættes for et tvungen skoleskift efter 6. klasse. Vi mener, at det er vigtigt for eleverne, at de går i skole i deres nærmiljø i en lokal forankret skole, hvor de har deres venner. Vi er bekymrede for, at flere forældre vil fravælge folkeskolen, når der er udsigt til, at deres børn i løbet af grundskolen udsættes for et tvungen skoleskift. Vi mener, at de på baggrund af dette allerede ved indskrivningen i grundskolen vælger et privat tilbud fremfor folkeskolen," lyder det blandt andet fra Sille Haahr-Aasmul.