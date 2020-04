Direktør og ejer har 25-års jubilæum i Køge-virksomhed

Palle Svendsen kan 1. maj 2020 markere 25 år i Delfi Technologies A/S. En europæisk it-virksomhed, der har bygget succesen på levering af stregkodeløsninger til blandt andet butikker, sygehuse, lager og industri. Virksomheden ejes af Palle Svendsen selv og han funger også som adm. direktør i det daglige.

Delfi Technologies blev grundlagt i 1988, og blev i 1995 overtaget af Palle Svendsen. Siden Palle Svendsens overtagelse i 1995, er virksomheden ekspanderet fra at være en lille dansk virksomhed med kun 2 ansatte, til en mellemstor europæisk virksomhed med mere end 110 medarbejdere og kontorer i 6 lande - Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Italien og Vietnam.

De senere år har virksomheden oplevet stor vækst gennem introduktion af nye teknologier og digitale løsninger - blandet andet inden for elektroniske prisskilte til supermarkeder, apoteker, byggemarkeder og andre brancher. I dag omsætter virksomheden for over 200 millioner kroner årligt.