Send til din ven. X Artiklen: Dimission: Find dit personlige mod Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dimission: Find dit personlige mod

LørdagsAvisen - 15. februar 2020 kl. 13:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Center for Diplomledelse, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi markerede man forleden dimission for 23 nyudklækkede diplomledere. Videnstrappen på Køge Handelsskole dannede rammen om taler, overrækkelse af eksamensbeviser og oplæg ved lektor og cand.scient.pol. og mag. Jens Overgaard Nielsen.

De nyudklækkede diplomledere ankom med deres familie og kolleger i god stemning for at blive fejret. Forude ventede en festlig seneftermiddag, hvor også deres undervisere og medarbejdere på Center for Diplomledelse og Zealand kunne fejre, at diplomuddannelsen i ledelse er kommet i hus for de 23 dimittender, heraf 9 fra det private og 14 fra det offentlige.

Alle gæsterne blev budt velkommen af Tim Christensen, Køge Handelsskoles direktør. Han ønskede dimittenderne hjerteligt tillykke og udtrykte anerkendelse for deres indsats med at gennemføre diplomuddannelsen sideløbende med job og familielivet. Herefter overtog Anders Kold, efteruddannelseschef på Zealand, talerstolen for at ønske dimittenderne tillykke:

"Jeg vil sige til lykke til jer, fordi I med rette kan være stolte af at have gennemført Diplomuddannelsen i Ledelse. Og jeg vil sige tak til jer, fordi I lod jer udfordre af os. Jeg håber og tror på, at den rejse I har været på gennem de sidste år, har været spændende og lærerig, og jeg ikke er i tvivl om, at den ind imellem også har været udfordrende," og fortsatte: "Hils jeres familier og bagland mange gange, og husk at takke for støtten undervejs! Jeg er sikker på, at de er glade for, at I nu kan være lidt mere nærværende end I måske har været undervejs. Med disse ord, og de værktøjer I har lært undervejs, er jeg tryg ved at sende jer videre i jeres arbejdsliv. Og husk nu at være lige så nysgerrige, som I har været undervejs på jeres studie."

Papir på lederevnerne

Efter den første del af programmet fik dimittenderne én efter én overrakt beviset på deres nye titel af studieleder Jens-Erik Nonbo med assistance af Tim Christensen.

Herefter kunne diplomledere og de andre fremmødte sætte sig til bords for at spise sammen i hyggelig stemning. Da alle var forsynet med mad og drikke tog dagens oplægsholder, lektor Jens Overgaard Nielsen, ordet for at stille skarpt på blandt andet risici, robusthed, mod og stress i ledelsesperspektiv:

"Hvordan holder I fast i jer selv og hvordan holder I fast i jeres ressourcer, når I er tilbage i lederrollen, når I skal bruge det i har lært til at skabe refleksion og nye forståelsesrammer i ledelsesansvar i nye ledelsesrammer? Uanset om I skal navigere i offentlige eller private virksomhed, så skal I navigere i komplekse organisationer. Det former risiko, og det former usikkerhed. Det er spændende og det er træls."

Herefter gik Jens Overgaard Nielsen videre til at huske de fremmødte på, at man må acceptere, at der er en risiko ved alting, og det kan vi på ingen måde forhindre. Han sluttede af med at give de nye ledere gode råd om at navigere i det, der enten kan stresse eller give en masse energi.

"Husk af og til at sige til jer selv, at nogle gange er det godt nok. Jeres arbejde vil altid efterspørge endnu mere end det I kan. Og har I en forventning om, at en opgave er løst, så er det den aldrig. Men det er op til jer selv at stoppe op og sige til jer selv: nu er det godt nok," sagde Jens Overgaard Nielsen.

"Ren robusthed er at tage sig personligt mod til at bevidstgøre, hvordan den ubeviste hverdagsagtige 'flyde med strømmen' skaber et unyttigt pres på jer selv og mig selv og gøre os i stand til at stille modige krav til omgivelserne. Vi skal have mod til at sige til og fra. Det kan forekomme risikofyldt, men risici er derude og de risici, der er forbundet med at lade være, er langt større og mere uoverskuelige også selvom du får ret og jeg får fred. Fat mod. Der er store risikofyldte beslutninger derude, der venter på jeres reflekterende til stillingtagen," sagde han.