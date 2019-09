?Emnerne, vi skal drøfte denne aften, er utrolig vigtige for vores fremadrettede ageren i foreningen,? siger aktivitetschef Katja Jensen. Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Detailhandelsmøde sætter fokus på fremtidens handelsliv

LørdagsAvisen - 30. september 2019

Køge som by er godt hjulpet på vej af sin beliggenhed. Der er vand, skov, infrastruktur, tæt på hovedstaden og så videre. Men spørger man Køge Handel, så er foreningen ikke et sekund i tvivl om, at byen i den grad også er drevet af sit unikke handelsliv. I tider hvor købsoplevelser i den fysiske butik bliver sat på prøve i forhold til nethandlen. Og hvor den yngre digitaliserede generation skal være købekraften fremad, ønsker foreningen at sætte fokus på hvor vigtigt det er, at vi som handelsby udvikler os på de rigtige parametre - i samspil med den unikke middelalderby, som Køge er - og at et handelsliv der står sammen, kan løfte i flok.

Senest har Køge Handel inviteret byrådets teknik- og ejendomsudvalg samt forvaltning til dialog omkring 12 væsentlige emner, som der ønskes igangsat, udviklet, eller forbedret. Punkterne skal udvikle handelslivet og gøre det lettere at være forretningsdrivende i Køge.

Nu inviterer foreningen sine 200 medlemmer og øvrige handelsdrivende til et stort detailhandelsmøde for sammen at debattere omkring fremtiden for handlen i Køge. Ifølge formanden Søren Storgaard, er mødet vigtigt, da det vil være med til at skabe grundstenene for foreningens fremadrettede arbejde: "Til mødet skal vi både lade os inspirere af de faglige indlæg, og - i forlængelse af den indlagte workshop - arbejde konkret med vigtige emner, såsom hvordan vi fortsat sikrer at være kundernes foretrukne indkøbssted, markedsføring af byen etc."

Til mødet vil deltagerne blive guidet igennem en aften af forskellige indlægsholdere, information omkring mere datadrevet forretning samt workshop med mange forskellige emner deltagerne skal igennem.

"Emnerne, vi skal drøfte denne aften, er utrolig vigtige for vores fremadrettede ageren i foreningen. Her vil man som forretningsindehaver være med til at påvirke foreningens arbejde. Vi skal selvfølgelig drage erfaringer fra dagligdagen, men det er også en aften, hvor vi alle bliver nødt til at se det hele i et større og mere samlet perspektiv, hvis vi vil det bedste for byen," siger aktivitetschef Katja Jensen.

"Vi opfordrer alle forretningsdrivende som har interesse i handelslivet til at lægge vejen forbi. Udover en hyggelig aften med både vådt og tørt til ganen, vil der også være mulighed for at networke og vigtigst af alt: Give sit besyv med til hvordan man ser fremtidens handelsby Køge," opfordrer Søren Storgaard.

Detailhandelsmødet afholdes den 9. oktober kl. 19.15-21.45 hos Odd Fellowgaarden i Jernbanegade.