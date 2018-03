Sådan kommer facaden til den nye Hal III i Køge Idrætspark til at tage sig ud. Ill.: Dansk Halbyggeri Mangor & Nagel AArkitekter Rambøll.

Det nye kraftcenter for idrætslivet i Køge

LørdagsAvisen - 22. marts 2018 kl. 10:25

Med en ny sportshal på Køge Idrætspark skaber Køge Kommune og de eksisterende Køge-haller bedre plads til de mange brugere, der hver dag udfolder sig på de indendørs baner. Ud over en ny opvisningsbane, skaber de 4.000 kvadratmeter i den nye Hal III også bedre rammer omkring idrætten. En spillercafé og tilskuerpladser skal gøre hallen til et mødested med idræt i centrum.

Idrætshallen har fået navnet Hal III og fortsætter rækken af sportshaller på Køge Idrætspark. Men den nye hal er ikke bare en ekstra indendørs bane. Det nye byggeri binder nemlig alle tre haller sammen med en spillercafé. Gennem glasruder kan besøgende følge med i aktiviteterne i alle tre haller.

"Med den nye Hal III skaber vi et mødested mellem idrætsudøvere i alle aldre og de besøgende. Hallen udvider og binder de to eksisterende haller sammen. Det skaber et kraftcenter for hele idrætslivet i Køge. Vi er rigtig glade for den måde Dansk Halbyggeri A/S, der har vundet opgaven med at bygge den nye idrætshal, har tænkt hallens mange funktioner sammen på en meningsfuld måde, så der både er plads til idrætten og hele miljøet omkring sporten", siger Anders Ladegaard Bork, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.

På 1. sal får den nye hal kontorer, mødelokaler og flere åbne balkonområder. I stueetagen bygges en café, loungeområder og mobile tilskuerpladser så hallen både kan bruges til hverdag og opvisning.

De to eksisterende haller på Køge Stadion har i mange år været maksimalt udnyttet, og i 2016 besluttede Køge Kommune at udvide med en oppustelig hal, der midlertidigt skulle give plads til Køge-hallernes mange daglige brugere.

Rum til mange fællesskaber

"Køge Idrætspark lægger hver dag lokaler til områdets mange aktive borgere. Vi har alt fra vandreklub til håndboldklub. Køge-hallerne oplever stor efterspørgsel på haltid. Med den nye idrætshal får frivillige og foreninger mere plads og bedre rammer. Den nye spillercafé sætter idrætshallens sociale dimension i centrum. Banen er for idrætsudøverne, men hallerne er for alle. Med en ny café og loungeområde skaber byggeriet rum til de mange fællesskaber, som er en uløselig del af foreningslivet", fortæller formanden for Køge-hallerne, Kai Jensen.

Den nye Hal III skyder op samtidig med at Køge Kommune foretager en gennemgribende renovering af det 86 år gamle Køge Stadion.

Med en ny opvarmet kunstgræsbane kan spillerne løbe på banen året rundt. Inden længe begynder Køge Kommune at gøre området klar til den nye idrætshal. Det vil påvirke hverdagen for mange af dem, der bruger idrætsparken til daglig.

"Det kræver plads og store maskiner at rejse 4.000 m2 sportshal. Og det vil kunne mærkes for både brugerne og de nærmeste naboer, men vi vil hele tiden arbejde for at skabe gode rammer, så vi mindsker støj og skaber plads til både brugerne, og dem der bygger", fortæller formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek.

"Vi bygger hallen til brugerne, og jeg glæder mig til at se frivillige og idrætsudøvere tage de nye rammer i brug, når byggeriet står færdigt".

Torsdag den 22. marts kunne Køge Kommune offentliggøre, at Dansk Halbyggeri A/S har vundet opgaven med at bygge den nye idrætshal. Efter planen kan de første spillere løbe på banen i 2019.

