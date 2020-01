Smukke erantis er en af de første spæde forårstegn i skovbunden. Foto: Kehlet

Det går mod lysere tider - og forår

LørdagsAvisen - 01. januar 2020 kl. 11:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Januar er normalt en rigtig kold vintermåned og ofte med en del dage med snedække. Men der er allerede nu små tegn på, at vi ganske langsomt nærmer os foråret.

Læg engang mærke til lyset i januar. Hvis du står op samme tid hver dag, kan man næsten fra dag til dag fornemme, hvordan det begynder at lysne tidligere og tidligere på morgenen.

Frem mod vintersolhverv lige før jul var situationen lige omvendt: Her blev dagene stadig kortere og kortere, men det er vendt nu, og det kan mange fornemme ved, at humøret begynder at blive bedre.

Alene det at vintergækker og erantis begynder at titte frem her først i det nye år er en påmindelse om, at der faktisk kun er et halvt års tid til sankthans! Prøv engang at tage grene med ind i varmen. På grund af varmen vil bladene springe ud længe før deres normale udspring, og på den måde fremskynder I processen inden døre!

Spæd fuglesang er også en påmindelse om, at det er begyndt at lysne. Enkelte fuglearter - blandt andet almindelige arter som rødhals, gærdesmutte og musvit - kan godt finde på at synge om vinteren.

Solsorten kan også komme i humør til så småt at begynde at synge på lyse og lune januarmorgener.

Natuglens karakteristiske tuden (I skal nok få den at høre, hvis der er natugler i kvarteret) kan høres året rundt men er dog mest intens fra januar og til hen på foråret, hvor yngleterritoriet for alvor skal hævdes. Så natuglens højlydte vinteraktiviteter er endnu et tegn på, at naturen er ved at vågne en smule op i januar.

Hvor nogle dyr allerede så småt er i forårshumør holder andre sig totalt i ro lang tid endnu. Det gælder for eksempel skabninger som hugorm, pindsvin og flagermus, der for lang tid siden sagde godnat for at sove igennem hele vinteren. Man kan godt en sjælden gang støde på et pindsvin, der "er oppe" en stund her midt om vinteren, men ellers skal vi længere frem på året, før pindsvinene vågner. Så vinter - det har vi trods alt en stund endnu.