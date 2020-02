Det er vores hjem

De fleste har sikkert nogle skønne historier fra der, hvor de er vokset op. Det første sted de boede efter at være flyttet hjemmefra. Det sted hvor deres familie blev skabt. Særlige minder fra de steder de gennem livet har sagt goddag og farvel til. Det sted, de på et tidspunkt i livet kaldte "hjem".

Køge er en kommune, fyldt med en masse steder, som mange borgere, vil kalde "vores hjem", og være stolte af det. Og heldigvis er Køge også en kommune med mange forskellige slags hjem. Der er parcelhuskvarterer med høje hække og dejlige haver, der er rækkehuse med små haver og maser af fælles arealer, der er lejlighedsområder med skønne altaner og grønne områder. Der er noget for enhver smag og gennem historien, er der bygget boliger til folk med både høj, middel og lav indkomst. Jeg tror på, at det skaber de bedste områder, de bedste byer og dermed den bedste kommune.

Som mange andre steder i Danmark, er der også begået den fejl, at bygge hundredvis, ja op mod tusind boliger i blokke i samme stil, i samme områder. Det har givetvis været smart og topmoderne dér tilbage i 1960'erne og 70'erne, men vi kan næppe finde nogen i dag, der synes, det var en fremragende idé. For de byggerier har fra at være Hr. og Fru. Danmarks moderne levestil ændret sig til også at være steder, hvor socialt udsatte bor og hvor kriminelle bander vedligeholder deres fødekæde. Det har de to seneste skyderier været eksempler på.