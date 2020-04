Se billedserie Louise Jensen. Foto: //TT-Film

Det bedste af to verdner på Køge Handelsskole

Hvordan træffer man sit valg af ungdomsuddannelse, når der er flere muligheder på hylderne? Louise Jensen fra Hårlev, Frederik Nyberg fra Herfølge og Sofie Åberg fra Borup har alle valgt EUX Business på Køge Handelsskole ud fra deres drømme for fremtiden. Men deres drømmene stikker i hver deres spor.

Louise Jensen og Frederik Nyberg går i 2b på EUX Business, mens Sofie Åberg går i parallelklassen 2c. Alle tre har valgt EUX Business, og selvom de sigter efter tre forskellige slags jobs, så følges de lidt ad vejen - på Køge Handelsskole som elever på EUX Business.

"Jeg valgte EUX Business, da jeg fandt det spændende, at man både får en studentereksamen og kommer ud i praktik. Jeg havde også overvejet HF, men jeg havde lyst til nye fag og ikke fortsætte med fx fysik, kemi og biologi," fortæller Louise Jensen.

"Jeg har været rigtig tilfreds med mit valg - det har været super fedt at gå på EUX Business. Jeg har fået rigtig meget ud af det både personligt og fagligt. Jeg har lært utroligt meget, som er super anvendeligt for min fremtid - og det er et godt afsæt for at gå handelsvejen. Jeg drømmer nemlig om at blive sælger og skabe gode handelsmuligheder for Danmark. Efter første del af min EUX Business er klaret, og jeg har fået min hue, så vil jeg videre i praktik i en virksomhed. Jeg går efter en virksomhed, hvor jeg kan få masser af forskellige typer opgaver og udfordringer, så jeg kan udvikle mig fagligt og personligt," siger hun.

Når revision er drømmen

Louise Jensens klassekammerat Frederik Nyberg har haft en helt andet tilgang i sit valg af EUX Business.

"Jeg har altid vidst, jeg ville handelsskolevejen, men jeg var i tvivl om, hvorvidt det skulle være HHX eller EUX Business. Efter en snak med min studievejleder i 10. klasse, blev jeg klar over det skulle være EUX. Det er et valg, jeg har været glad for. Det har været lærerigt, og jeg kan klart mærke, at jeg er blevet mere moden og nu er klar på at skulle læse videre. Jeg vil gerne bruge min EUX til at komme ind i revisorbranchen. Jeg har planer om at læse videre med det samme, når jeg har fået min hue og derved springe de to år som elev over," siger Frederik Nyberg.

"Det har været to gode år på Køge Handelsskole - godt socialt liv og supergode lærere - og så er jeg meget tilfreds med, det kun tager to år fagligt, men det er to travle år, så det er om at hænge i fra starten. Undervejs har jeg også været med min uddannelse til Malta med Erasmus+, hvor jeg var i tre ugers sprog- og praktikophold. Jeg var i praktik på et hotel som animator, hvilket betyder, at jeg var med i et team af unge, som skulle skabe og lave aktiviteter for gæsterne i løbet af dagen. Jeg prøvede at instruere yoga, aqua fitness, dansetimer, samt at lave dart- og bordtennisturneringer. Det var et virkelig spændende forløb og fedt at være på egen hånd i tre uger," siger Frederik Nyberg.

En anden boldgade

I modsætning til Louise Jensen og Frederik Nyberg drømmer Sofie Åberg ikke om handel og revision. Hun vil bruge sin uddannelse til læse videre til klinisk diætist. Ligesom Frederik Nyberg overvejede hun også HHX, men hun kunne godt lide ideen om blot at bruge to år på den teoretiske del af sin ungdomsuddannelse og bagefter gå to år i praktik.

"Jeg har valgt EUX Business fordi, jeg følte, det var den rette uddannelse for mig. Både varighed og sammensætning af fag - og netop andre fag end dem, jeg havde i folkeskolen - det trak. Og jeg har været rigtig glad for mit valg - det har været to rigtigt gode år, hvor jeg har fået lært en masse nyt. Jeg har haft nogle fantastiske lærere, som har været gode til at lære fra sig samt gøre undervisningen interessant. Samtidig giver de også en masse plads til eleverne - de viser de har tillid til os og de stoler på, vi laver vores ting. Det bedste ved EUX Business er nok det fællesskab, man har med lærerne. De er åbne, og man kan altid komme til dem, da man får et særlig bånd til dem. Selvom jeg kun har skulle gå i skole i to år, har jeg ikke følt, at jeg er gået glip af noget," siger Sofie Åberg.