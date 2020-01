Fra ankomsten til Santiago de Compostela ? og i baggrunden ses den ikoniske katedral, hvorfra der afholdes pilgrimsmesse.

Send til din ven. X Artiklen: Der findes kun én forkert Caminotur - den du ikke går Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der findes kun én forkert Caminotur - den du ikke går

LørdagsAvisen - 02. januar 2020 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Kom og hør om tre generationer fra Køge og deres tur på Caminoen. Farmor, to børnebørn og en svigerdatter gik sammen 150 kilometer til Santiago de Compostela ad Caminoens snørklede veje. Overvejer du at tage ud at vandre - så kom og få det sidste spark."

Det er tilbuddet fra LOF Køge 13. januar klokken 19 i Køge, hvor man kan opleve foredraget om den populære vandretur, som tiltrækker pilgrimme fra hele verden.

"At gå en Caminotur er en oplevelse for livet, der er mange varianter af en Caminovandring, og ingen af dem er forkerte. Der er dem, der booker det hele via et bureau, dem, der får transporteret bagagen, dem, der bor på hotel, og dem, der bor på herberg og dem der slutter der, hvor andre begynder. Så har man lyst til at vandre, så er det bare at komme afsted," lyder det fra arrangørerne.

I april 2017 tog svigermor Solveig Christensen 73 år og svigerdatter Bente Enert afsted på den første Caminotur, og i 2019 blev det så tid til at tage på den næste tur, hvor to børnebørn på 14 år tog med og gik en lille tur på en uge og cirka 125 km. Begge ture endte i Santiago de Compostela. Den næste tur er også ved at blive planlagt og har denne gang start i Santiago og en gåtur igen på cirka 1 uge og 150 km til "Verdens ende" - Finisterre i Spanien.

LOF Køge har inviteret de fire vandrere fra Køge til at komme og fortælle om det at vandre en Camino. Om oplevelsen, om planlægningen og pakningen og om hvad det er, der gør en Caminovandring så dragende - og næsten som en afhængighed.

Caminoturen er planlagt 100 procent selv, rygsækken på seks kilo blev båret hele vejen, og der blev overnattet på både offentlige og private herberger og så et par nætter på hotel for at nyde det at have rigtige håndklæder, der jo fylder alt for meget i en Caminooppakning og derfor ikke er med på turen.

Køb billetter til foredraget på lof.dk/koege. Billetterne koster 150 kroner, og foredraget varer omkring to timer og foregår i Sognegården over for Køge Kirke.