Køge Handel har haft stor succes med sin midlertidige handelsplatform for medlemmerne - nu kigger man på mulighederne for at etablere en mere permanent løsning. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

De lokale butikker kigger ind i nye digitale muligheder

Siden den første vare blev bestilt på online-platformen vielskerkoege.dk 19. marts, har Køge Handels mange frivillige leveret ikke mindre end 6000 varer ud til borgere i Køge Kommune. Den midlertidige bestillingsplatform har været med til at holde hjulene i gang for nogle af butikkerne, da Danmark blev lukket ned. I takt med at byens butikker forsigtigt begynder at åbne op igen, drosler Køge Handel lige så forsigtigt ned for leveringsydelsen.

De mange frivillige der i fem uger indtil videre har hjulpet med at bringe de mange varer ud, skal til at starte op på jobs igen, og den gratis leveringsydelse stopper derfor 1. maj.

"Alle de frivillige og Køge Bilby har løftet en kæmpe opgave for byen, både med at pakke og bringe varer ud. En helt eminent indsats, som blot bekræfter os alle endnu engang, i det store lokale sammenhold der er i Køge. Det er helt unikt og meget prisværdigt," siger Katja Jensen, aktivitetschef i Køge Handel.

"Hele idéen med det midlertidige bestillingssite var, at give byens kunder mulighed for fortsat at handle lokalt, i en meget usikker tid, hvor alt lukkede ned og folk blev anbefalet at blive hjemme. Samtidig stod vores butikker og erhvervsliv i en situation hvor byen blev mennesketom, men uden klar besked omkring kompensation og hjælpepakker til de der ikke var tvungen lukket," fortæller Katja Jensen.

1. maj er sidste dag

Nu vælger foreningen så at drosle ned for leveringsydelsen, så 1. maj bliver sidste dag for gratis levering. Erfaringerne kan der dog ikke lukkes ned for, og Køge Handel vil nu kigge ind i om behovet for en mere permanent platform skal udvikles.

"Det har været en super spændende og samtidig intens periode, med denne nye opgave som foreningen har skulle varetage," siger Mette Laugesen, som sidder med i Køge Handels bestyrelse og som også i hele perioden, har løftet en stor opgave for at tiltaget har kunne leve.

"Vi har fået en forsmag på, hvad det vil sige at samle butikkernes vareudbud på tværs af en fælles platform. Og idéen omkring en samlet webshop for byen, som vi allerede i januar foreslog til vores generalforsamling, kom lidt hurtigere på banen end regnet med. Nu skal vi samle alle erfaringerne og se på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe vores medlemmer fremadrettet. Det er vigtigt at understrege, at en potentiel webshop ikke skal substituere butikkernes salg, men i stedet være en ekstra kanal for vores butikker. Dette ved at samle byens vareudbud og give borgerne mulighed for fortsat at handle lokalt, selvom det er søndag aften kl. 21.00," siger Mette Laugesen.

Detailhandlen er fortsat hårdt ramt

Men selv om Danmark så småt er ved at åbne op igen, og solen skinner på Torvet til markedsdagene, så er det langt fra stadig lutter lagkage for byens butikker og erhverv.

"Handlen er under massivt pres. Mange mangler indtjening for snart to måneder, men har fortsat haft udgifter. Varelagre der er fyldt op med forårsvarer, som ikke er blevet afsat, men som stadig skal betales hos leverandørerne. Vores restaurationer, caféer, hoteller og kulturinstitutioner går stadig i uvished om hvornår de må åbne igen, og forbrugsmønstret hos kunderne er ændret under coronakrisen," siger Katja Jensen og fortsætter: "Det er derfor ekstra vigtigt at handle lokalt - ikke bare i resten af 2020 men altid. Vi har alle set skræmmescenariet med en næsten død handelsby som har været mennesketom. Hvis vi fortsat ønsker et attraktivt handelsliv med en by fyldt af glade køgegensere, så skal vi støtte vores lokale handelsliv nu og stoppe med at handle på udenlandske webshops. Vores detailhandel skaber liv, arbejdspladser og økonomi til kommunen," lyder opfordringen fra Køge Handel.mart