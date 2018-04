Hugo?s Kælder i Brogade 19 i Køge skal have tildelt Danske Ølentusiasters danske ølmærke. Arkivfoto. Foto: unknown

Dansk ølmærke skal igen uddeles i Køge-området

LørdagsAvisen - 02. april 2018

Det er på denne tid af året, hvor såvel værtshuse og restauranter samt specialforretninger, går i spænding og venter om de får tildelt Dansk Ølmærke. Et eftertragtet bevis på at der på stedet er et godt udvalg af øl, der behandles ordentligt og, for værtshusene og restauranternes vedkommende, serveres i godt miljø.

"Et sted med en stor diversitet i såvel lokale, regionale samt internationale øl og hvor der samtidig er en stor bredde i øltyper og så skal personalet have en indgående viden om de øl der er på hylderne eller i hanerne. Rigtig mange steder forstår i dag vigtigheden af, at de forskellige øltyper serveres i de rette glas. Det samme som hos vinentusiasterne - her serverer man også vinen i de rette vinglas", fortæller pressechef i Danske Ølentusiasters Køge Lokalafdeling, Thomas Ensbye.

Og ligesom når landets ypperste restauranter hvert år i februar venter i spænding på om netop deres restaurant enten beholder deres stjerne, får en ekstra eller for første gang opnår glæden ved at have gjort indtryk på inspektørerne fra Michelin, så er det også på de steder, hvor ølkortet er opdateret, revolutionerende og kreativt.

Hvor Michelin stjerner drysser ned en gang om året - er det kun hvert andet år Dansk Ølmærke uddeles, og også i 2018 kan man i Køge-området glæde sig over, at der skal uddeles hele tre Dansk Ølmærke.

Lørdag den 7. april overrækker formanden for Danske Ølentusiuasters Køge Lokalafdeling, Gert Højer Petersen, Dansk Ølmærke to steder i Køge.

Kl. 11.00 får Hugo's Kælder i Køge tildelt Dansk Ølmærke. Vel ikke overraskende for Hugo's er et af Sjællands allerbedste øloaser, som hele tiden forstår at forny sig, og følger med de tendenser der er på ølpaletten. Og så er det faktisk muligt at smage før man kasters sig over nyhederne og klassikerne, man helt har glemt hvordan smager.

Samme dag, kl. 13.00, får WIKA Meny på Gymnasievej endnu engang tildelt Dansk Ølmærke. WIKA Meny udmærker sig gang på gang, og her finder man suverænt området allerstørste udvalg af specialøl. Dette sammenholdt med den succés deres årlige februar smagning har, og som hver gang tiltrækker 275 gæster samt de løbende smagninger i forretningen, er det en fornem anerkendelse, for den energi der lægges bag det sortiment, der hele tiden ændrer sig.

Endelig, og på majestætens fødselsdag, mandag den 16. april, er det Olsen's Bar i Strøby Egede, der endnu engang får rettet opmærksomheden mod sig, når de igen får overrakt Dansk Ølmærke.

"Godt at se at det ikke kun er i de større byområder, at Dansk Ølmærke uddeles, men også at det kan ske i periferien af de større byområder", siger Thomas Ensbye.

Danske Ølentusiaster er en forbruger organisation som arbejder for at udbrede kendskabet til det gode øl og øllets mangfoldige verden.

Som forbrugerorganisation kan man kun håbe på, at endnu flere forretninger åbner op for et bredere udvalg af specialbryg, og endnu flere værtshuse og restauranter sætter yderligere fokus på øl og øllets verden. pm