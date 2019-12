Dana-Tool A/S fik prisen for årets lokale læreplads. Fra venstre mod højre: Uddannelseschef Hans Severinsen, praktikpladskonsulent Michala Duvier, Malene Eriksen, direktør Danny Skaarup og bogholder Marianne Andresen.

Dana-Tool A/S kåret til årets lokale læreplads

LørdagsAvisen - 05. december 2019 kl. 16:25

Køge Handelsskole fejrede forleden Dana-Tool i Havdrup som årets lokale vinder. De blev indstillet af hovedforløbseleven Malene Eriksen, som er i lære som salgselev hos Dana-Tool. Hvert år kårer landets erhvervsskoler de bedste lokale lærepladser inden for de merkantile og de tekniske områder for at inspirere flere virksomheder til at tage elever.

Malene Eriksen fra Karise, som i sommer blev første elev færdig med EUD Business på Køge Handelsskole, havde indstillet Havdrup-virksomheden Dana-Tool som årets læreplads i den lokale konkurrence udstedt af EUX & EUD Business på Køge Handelsskole. Uddannelseschef fra afdelingen, Hans Severinsen tog sammen med praktikpladskonsulent Michala Duvier ud for at overrække Dana-Tool A/S prisen som årets lokale læreplads anno 2019 på en regnvåd og grå novemberdag. Og fejringen stod i skærende kontrast hertil: Det blev en varm og hyggelig overrækkelse med blomster, diplom og rosende ord for virksomhedens værdier og hjertelige modtagelse af salgsassistenten Malene Eriksen.

"Malene har lavet en rigtig fin indstilling til dommerkomiteen, som bestod af vores to praktikpladskonsulenter, Michala Duvier og Mette Søgaard, og undertegnede. De to praktikpladskonsulenter har stor erfaring med samarbejde med virksomheder omkring elever, og er derfor de bedste til at vurdere," sagde uddannelseschef Hans Severinsen til Dana-Tool og fortsatte: "Malenes indstilling vidner om, at der her hos Dana-Tool er tale om en lille virksomhed med stort nærvær i det daglige, og hvor der er rart at være, og hvor man kan tale sammen, mens man løser sine opgaver. Her behøver der ikke være en modsætning mellem at være på arbejde og samtidig være sammen med rare mennesker. I lægger jo vægt på relationer og menneskelige værdier," lød de indledende bemærkninger til Dana-Tool repræsenteret ved direktør Danny Skaarup, bogholder Marianne Andresen og salgs- og supportmedarbejder Anders Schou.

Værdier og værktøjer

"Jeg har læst lidt om jer på jeres hjemmeside, og specielt har jeg hæftet mig ved jeres værdigrundlag, som måske nok er lidt atypisk for en værktøjsbranche som jeres. I skriver således på hjemmesiden: Ærlighed og menneskelige værdier. Ingen langvarige relationer overlever uden fuldstændig ærlighed. Udviklingen af varige venskaber kræver en ekstra arbejdsindsats. Jeg synes, det er et ret imponerende værdigrundlag at bygge sin virksomhed på. Derfor er det mig en stor glæde, at udnævne Dana-Tool A/S som årets læreplads 2019 i Køges lokalområde," sagde uddannelseschef Hans Severinsen og præsenterede Malenes baggrund for, at Dana-Tool i Havdrup skulle være årets læreplads: Min læreplads skal kåres, fordi den behandler eleven godt, og man lærer hele tiden noget nyt. Det er nogle flinke og søde personer, som arbejder der, og sælgerne er også flinke. Vi kan have det sjovt og sidde og snakke, mens vi stadig passer vores arbejde - det er dét jeg kalder en god arbejdsplads. Jeg har citeret Malenes indstilling ordret, fordi jeg synes, hun rammer helt plet med sin indstilling. Det er dejligt at høre den slags, og det er jo et glimrende eksempel på en virksomhed, som tager sit ansvar alvorligt med, at vi får uddannet fremtidens faglærte arbejdskraft i Danmark og har fokus på de menneskelige værdier og relationer mellem mennesker i det hele taget. Det er bare rigtig godt. Stor respekt fra os på Køge Handelsskole. Jeg vil således slutte af med at ønske et rigtig stort tillykke til Dana-Tool A/S i Havdrup med titlen som "Årets lokale læreplads 2019", sagde Hans Severinsen.

På landets erhvervsskoler udpeges i disse dage en række lokale virksomheder inden for både de merkantile og de tekniske fagområder som årets læreplads i netop lokalområderne. Det hele bliver bundet sammen i en landsdækkende konkurrence, der handler om at kåre Årets Læreplads i Danmark. I år er det 20. gang at konkurrencen løber af stablen. Konkurrencen består som sagt i, at elever og lærlinge rundt omkring i Danmark skal kåre en lokal vinder, og disse lokale vindere går videre til den nationale konkurrence om at blive kåret til "Årets læreplads i Danmark".

Køge Handelsskoles indstilling af den lokale vinder er således givet videre til foreningen af Danske Erhvervsskoler. Den 15. december får skolerne besked om nomineringer på landsplan og i ultimo januar 2020 kåres de landsdækkende vindere af Årets læreplads, der foregår på Børsen i København.