Fra venstre ses formanden for DI?s SMV-udvalg, adm. direktør Vibeke Svendsen, Envotherm A/S, CFO Ulrik Thestrup Hansen, Chief Operation Officer Karsten Klein og CEO og bestyrelsesformand, Leif Hansen alle fra Lundberg Tech A/S og adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI. Foto: Niels Hougaard. Foto: NIELS HOUGAARD

DI-pris til Skensved-firma for at støvsuge virksomheder for affald

LørdagsAvisen - 27. januar 2020 kl. 12:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden Lundberg Tech A/S i Lille Skensved producerer maskiner, der så at sige støvsuger andre virksomheder for affald. På den måde bliver det lettere at sende spildet til genbrug.

Det har skabt et sandt, grønt væksteventyr for virksomheden, der har adresse på Foldagervej 12.

På den baggrund fik virksomheden mandag overrakt DI's Initiativpris 2019 på Dansk Industris konference for små og mellemstore virksomheder i Aarhus.

Lundberg Tech A/S har på få år udviklet sig fra at være en lille traditionel maskinvirksomhed til at blive en globalt orienteret industrivirksomhed med vokseværk og blikket stift rettet mod FN's Verdensmål.

Medarbejderstaben er på 10 år vokset fra 7 til i dag 43 ansatte, mens omsætningen i samme periode er skudt i vejret fra 4 mio. kr. til cirka 90 mio. kr.

Virksomheden får DI's Initiativpris 2019 for at have udvist en særlig grad af mod til at gribe de nye muligheder på et tidligt tidspunkt og vise vilje til at skabe vækst.

Siden 2015 har Lundberg Tech haft en imponerende årlig vækst i resultatet på mere end 30 procent.

I dag er Lundberg Tech A/S en af verdens førende producenter af maskiner til at opsamle - støvsuge - og omdanne spildaffald fra virksomheder til et granulat, som er nemt at håndtere, når det skal genanvendes.

Den store fremgang er først og fremmest skabt på det tyske marked, men virksomheden har derudover også kunder i bl.a. Portugal, Indien og Guatemala.

Midt i travlheden tog virksomhedens formand Leif Hansen og adm. direktør Karsten Klein en pause for at få overrakt Initiativprisen på Comwell Aarhus, hvor DI holdt SMV Dagen 2020, hvor der netop var fokus på, hvordan virksomhederne kan bruge den grønne omstilling som afsæt for udvikling og vækst.pm