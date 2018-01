Henrik Køster - fejrer 50 års fødselsdag fredag den 26. januar.

Send til din ven. X Artiklen: Cykelentusiast runder de 50 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykelentusiast runder de 50 år

LørdagsAvisen - 19. januar 2018 kl. 18:24 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 26. januar kan tidligere direktør hos Cafax på Solvangsvej i Herfølge, Henrik Køster, fejre 50 års fødselsdag.

Henrik Køster kom til verden på Christianshavn. Familien flyttede til Bjæverskov da han var 17 år gammel. Da han rundede de 30 år flyttede han til Køge, hvor han i dag er bosiddende.

I 2001 fik han job hos Cafax Gruppens Køge-afdeling, der dengang havde domicil på Industrivej i Hårlev. Da indehaver Niels Hansen i 2004 afhændede virksomheden, gav han roret videre til Henrik Køster, der for ca. 12 år siden flyttede firmaet til den nuværende adresse på Solvangsvej 8 i Herfølge. Cafax har gennem mere end et halvt århundrede været blandt danskernes mest efterspurgte kaffemærker.

Her er han chef for en medarbejderstab på i alt 11 personer.

Pr. 1. juni 2017 blev Cafax Danmark solgt til Jacob Douwe Egberts - JDE - der havde indgået en aftale om, at overtage Cafax i Danmark.

"Det var selvfølgelig en underlig tanke i begyndelsen, men i dag har jeg det OK med det. Jeg er sikker på, at vi under Cafax og JDE flaget kan tilbyde kunderne en bredere portefølje af brands og innovative kaffeløsninger og -koncepter, et mere robust distributionsnet for rutesalg og i sidste ende en højere kvalitet i kaffe og te", siger Henrik Køster, der heldigvis har beholdt alle sine trofaste medarbejdere, og fortsat sidder som den ledende figur i Cafax ApS i Køge.

"Det gør jeg frem til den 1. august, hvorefter jeg overgår til en stilling som salgschef for et endnu ukendt antal folk i Cafax ApS", afslører Henrik Køster overfor LørdagsAvisen.

"Mine første tanker da vi fik at vide at vi skulle overtages af JDE var da "hvad nu med vores medarbejderstab". Men heldigvis har vi som nævnt fået lov at køre videre uden problemer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for" fastslår den kommende fødselar.

Til Paris for 5. gang

Som yngre spillede Henrik Køster en masse fodbold og håndbold. Men det har et par dårlige knæ sat en stopper for.

"I stedet begyndte jeg for ca. 10 år siden at cykle, og det blev jeg rigtig glad for. Så for ca. seks år siden besluttede jeg, at tilmelde mig Team Rynkeby-turen til Paris. Al overskud fra disse Rynkeby-ture går til børn med kræft og deres familier. Jeg valgte at støtte op om dette, da jeg tidligere har haft kræft meget tæt inde på livet. I dag er Team Rynkeby jo hver sommer en kæmpe event - og således kunne man efter løbene sidste år aflevere sammenlagt over 30 mio. kr. til Børnecancerfonden og Børnelungefonden. Det er rart at have været en del af", siger Henrik Køster, der til sommer sætter sig i sadlen og sammen med de ca. 50 øvrige deltatere på Team Rynkeby Østsjælland begiver sig mod den franske hovedstad, Paris.

"Det er femte år i træk jeg kører med. Men så er det også sidste gang jeg gør det. Efter sidste år sagde jeg til mig selv at det var slut - men jeg skiftede mening da min hustru, Anni besluttede sig for at tage en tur med igen i år. Og da muligheden bød sig for at vi kunne køre på samme hold, støttede jeg op om hende ved at tilmelde mig", siger Henrik Køster, der allerede er i gang med forberedelserne til sommerens udfordringer på de danske, tyske, hollandske, belgiske og franske landeveje.

"Det er hårdt. Rigtigt hårdt. Ikke så meget turen fra København til Paris. Det er en stor fest - men træningen op til turen er mega hård. Det er lige nu spinning den står på, men fra 1. marts er det gennemsnitligt fem ugentlige træningsture - skiftevis med Rynkeby-holdet, HB Køges cykelhold, andre cykelhold og individuelle ture. Det bliver hurtigt til over 3.000 trænings kilometer", fortæller Køster.

Turen foregår i år lidt før end de forudgående år. I år sendes Team Rynkeby afsted - fra lørdag den 30. juni med ankomst til Paris lørdag den 7. juli. Ialt deltager 1.900 cykelryttere og 450 hjælpere fordelt på 48 lokale hold fra seks lande.

Åbent hus i Hugo's

Henrik Køster fejrer sin 50 års fødselsdag med åbent hus fredag den 26. januar kl. 12.00-14.00 i Hugo's Kælder, Brogade 19 i Køge, hvor det vil glæde ham at se kunder, forretningsforbindelse, venner, personale og andet godtfolk til en bid brød og et glas øl eller vin.