Artiklen: Coronavirus vælter lokal markering af 75-året for befrielsen

Tæt på 1000 mennesker har de seneste dage fået en personlig mail om, at Hjemmeværnsforeningens markering af 75-året for Danmarks Befrielse er aflyst og udsat.

Hjemmeværnsforeningen havde planlagt aktiviteter over seks dage i perioden 30. april-5. maj i form af foredrag, filmforestilling, forårs- og befrielseskoncert, befrielsesgudstjeneste med fakkeltog og ikke mindst indvielse af en ny mindesten - i pomp og pragt. Alle aktiviteter er nu aflyst og udsat til august.

Også det store alsangsstævne på Køge Torv, som Køge Musikskole og Køge Musik Aftenskole havde tilrettelagt er aflyst. Musikskolerne overvejer nu, hvorvidt det vil være muligt at tilrettelægge alsangsstævnet forud for Hjemmeværnsforeningens befrielsesgudstjeneste.

"Såvel koncerten som foredragene var helt udsolgt, og der var kun få ledige pladser tilbage ved de øvrige aktiviteter," oplyser Bruno Juul, der er Hjemmeværnsforeningens projektleder for markeringen.

I perioden 27. august-1. september gør foreningen et nyt forsøg på at markere begivenheden. Bruno Juul oplyser, at foreningsbestyrelsen og dens hjælpere lægger mange frivillige timer i projektet, men der skal også skaffes økonomi til det. Budgettet er på omkring 200.000 kroner, og Nordea Fonden har allerede givet tilsagn om en støtte på 20.000 kroner.