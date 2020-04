Line Endrup (tv.) fra Valløby overdrag coronastafetten til Tulle Sølyst (th.) på Torvet i mandags. Stafetten er allerede blevet båret gennem det meste af landet og fortsætter nu til Bornholm.

Coronastafetten kom til Køge

LørdagsAvisen - 30. april 2020 kl. 11:10 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To løbere mødtes på Torvet i Køge mandag aften, og dermed formede de endnu et led i en lang kæde, der efterhånden strækker sig gennem det meste af landet.

Coronastafetten begyndte i Nordjylland, og den har siden snoet sig gennem Jylland, Fyn og store dele af Sjælland gennem hænderne på foreløbig omkring 200 løbere.

Stafetten under coronakrisen er på den måde vokset til at blive et nyt fællesskab i en tid, hvor den slags er svært. Initiativet er opstået i en Facebookgruppe, der hedder GirlPower by CEP, og som i sin tid blev oprettet af Tulle Sølyst fra Køge. I dag er der knap 2000 medlemmer, der har et stærkt løbefællesskab på tværs af hele landet.

"Normalt løber mange sammen i grupper rundt omkring, og stafetten er opstået som en idé til et nyt fællesskab om at komme ud og løbe, selv om vi løber alene for tiden," forklarer Tulle Sølyst, der vurderer, at man ender på omkring 300 deltagere, inden stafetten når slutmålet på Bornholm.

"At løbe er en meget social aktivitet for mange, og Facebookgruppen har udviklet sig til at meget motiverende samlingspunkt. Vi har løbere på alt fra 20 til 70 år. Nogle kan løbe et maraton, mens andre løber tre kilometer," fortæller hun om bredden blandt medlemmerne.

Efter at have overtaget stafetten på Torvet, løb hun den videre til Hastrupområdet, og tirsdag fortsatte den til Solrød og videre nordpå mod Nordsjælland.