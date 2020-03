Corona-aflysning rammer Køge Handels bankospil

Om cirka en uge skulle Ravnsborghallen være fyldt med 600 glade banko-gæster, som traditionen tro skulle have været med til at bidrage økonomisk til byens aktiviteter. Byens butikker og erhvervsliv har de sidste par måneder været med til at sponsorere en masse flotte præmier til bankospillet, men foreningen tager nu en beslutning om, at aflyse det store bankospil.

"Vi har fulgt udviklingen omkring corona-virussen nøje i pressen, og vil ikke tage nogen konsekvenser med den seneste udmelding fra både Statsministeren og Sundhedsstyrelsen" udtaler Aktivitetschef for Køge Handel Katja Jensen. "Det er brandærgerligt, da det er en stor og sjov begivenhed, som mange har glædet sig til. Men fordi vi lige nu og her må aflyse, er det absolut vores intention, at det bliver afholdt - blot senere på året. Lige nu følger vi naturligvis de anbefalinger der meldes ud og tager vores forbehold og ansvar for at inddæmme smitte-risikoen, og så snart det bliver muligt, vil vi starte billetsalget igen".