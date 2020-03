?Vores allervigtigste opgave lige nu er at passe på vores udsatte borgere og være med til at sikre, at ingen bliver udsat for risiko for smitte?, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke. Arkivfoto.

Corona: Skærpede krav til borgere og medarbejdere i Køge Kommune

LørdagsAvisen - 05. marts 2020

Sundhedsstyrelsens har den 4. marts opdateret deres anbefalinger og retningslinjer i forhold til corona-virus.

Det har både betydning for borgere og medarbejdere i Køge Kommune, som har rejst i et risikoområde inden for de sidste fjorten dage.

For at inddæmme smittespredning og ad den vej passe bedst muligt på ældre og svage borgere, har Sundhedsstyrelsen stillet nye og skærpede krav og anbefalinger til såvel medarbejdere som borgere i landets kommuner.

Køge Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det betyder, at Køge Kommune henstiller til, at borgere, der er kommet hjem fra et corona-virus risikoområde den 2. marts eller derefter, i en to ugers periode efter hjemkomsten, ikke benytter kommunens institutioner, d.v.s. skoler, daginstitutioner, svømmehaller m.m.

Det gælder også pårørende til borgere på plejehjem og bosteder.

Læs på sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk hvilke områder der er tale om.

"Vores allervigtigste opgave lige nu er at passe på vores udsatte borgere og være med til at sikre, at ingen bliver udsat for risiko for smitte. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og holder os løbende opdateret på nyt", siger borgmester Marie Stærke.

Køge Kommune følger situationen tæt og træffer de nødvendige forholdsregler i tråd med myndighedernes anbefalinger. Skoler, institutioner m.v. vil løbende informere deres brugere og medarbejdere.

Kommunens medarbejdere

Køge Kommune har meldt ud til alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, som har direkte borgerkontakt OG har rejst i risikoområder med hjemkomst efter 18. februar 2020, at de skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Øvrige medarbejdere, som har været i et af risikoområderne og er kommet hjem fra og med 2. marts 2020, skal ligeledes blive hjemme i 14 dage.

Ring til egen læge ved mistanke

Hvis der er mistanke om sygdom - feber OG hoste eller vejrtrækningsproblemer - OG man har været i et af områderne med smitte inden for de sidste to uger ELLER har været i direkte kontakt med en person under mistanke for corona-virus, skal man blive hjemme, ringe til egen læge eller 1813 og følge lægens anvisninger.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledning

Køge Kommune opfordrer til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at beskytte både sig selv og andre mod smitte: God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Sundhedsstyrelsen har oprettet hotline på telefon 7222 7459 for generel vejledning om corona-virus.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til en række regioner i Norditalien efter coronaudbrud.

Læs opdateret liste over alle områder på um.dk.pm