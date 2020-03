Connect Køge åbner hjælpelinje under corona-krisen

For virksomhederne i Køge Kommune er der hjælp at hente hos erhvervsfonden Connect Køge, der har som et af sine erklærede formål at skabe vækst og udvikling for erhvervslivet i Køge Kommune, og som ikke mindst i denne tid ser en vigtig rolle i at være en sparringspartner og rådgiver for de lokale virksomheder, der lige nu kæmper for at få overblik over situationen og mulighederne fremover.