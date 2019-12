Connect Køge: Vi har de perfekte betingelser her i Køge

Connect Køge-direktør Allan Munch ser et stort potentiale for udvikling af Køges erhvervsliv og turisme. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

LørdagsAvisen - 06. december 2019 kl. 06:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fonden Connect Køge skal være med til at skabe vækst og udvikling i Køge Kommune, og hvis man spørger direktør Allan Munch, så er forudsætningerne virkelig gode for at nå det mål. Køge Kommune oplever markant vækst i disse år, og det ser ud til at fortsætte mange år fremover, mener han.

Allan Munch blev ansat som direktør for fonden Connect Køge i sommer. Siden har han holdt ikke færre end 85 møder med lokale virksomheder og politikere, og det har kun bestyrket ham i forventningerne til mulighederne i Køgeområdet fremover.

"En ting stå helt klart for mig. Køge Kommune med sine virksomheder og beliggenhed er et utroligt spændende sted, og jeg er sikker på, at man vil opleve vækst fremover - nu handler det bare om at styre og koordinere den," siger Allan Munch, der især fremhæver infrastrukturen som en styrke.

"Vi har de perfekte betingelser her i Køge. Vi har en god kommune, der ligger fantastisk. Infrastruktur er et ekstremt vigtigt parameter for vækst, og her scorer vi højt på både motorvej, bane og havn," argumenterer han.

"Det, Køge skal finde ud af nu, er, hvad er det næste projekt? Skal vi arbejde med grøn logistik? Skal vi være fødevarekammer for København. Skal vi bygge videre på de trædesten, som lokale styrkepositioner inden for eksempelvis kemi og jern og metal giver mulighed for? Vi har rigtig gode muligheder - især hvis vi kan sikre, at vi har adgang til den rigtige arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at vi både kan fastholde og efteruddanne eksisterende arbejdskraft og tiltrække ny arbejdskraft til den forventede stigning i antallet af private arbejdspladser," siger Connect Køge-direktøren.

Værdifuld medspiller

Connect Køge blev etableret som fond for at understøtte væksten og udviklingen i Køge, og det vil man ikke mindst arbejde med ved at være en værdifuld medspiller for en række lokale samarbejdspartnere, ifølge Allan Munch. Han ser for sig en slags ambassadørrolle, hvor man gennem netværk kan være med til at skabe kontakt mellem relevante parter, og hvor man skal være med til at formidle kontakten mellem Køge Kommune og virksomhederne. Han ser en central opgave i netværksfunktionen i Connect Køge. Man vil være med til at skabe de rette forbindelser med det formål at være med til at skabe vækst og aktivitet i Køge.

Allan Munch forklarer, at Connect Køge i snit vil besøge fem små og mellemstore virksomheder om ugen i 2020 som en del af en besøgskampagne, der skal være med til at kortlægge de udfordringer, som virksomhederne oplever i hverdagen.

"Connect Køge er en succes, når vi bliver det naturlige sted at kontakte for en virksomhed eller lokal aktivitet, samt når vi er med til at skabe lokale, private arbejdspladser," fastslår han.

En anden stor begivenhed i 2020 bliver den nytårskur, som Connect Køge holder i januar, og som blandt andet bliver rammen om uddelingen af årets lokale iværksætterpris, eksportpris samt tre nye priser - alle skal de være med til at sætte fokus på det lokale erhvervsliv.

"Tanken er, at vi skal mødes et par timer og klappe hinanden på skuldrene, og hvis der er opbakning til det, så vil vi gerne gøre det til en tradition," siger Allan Munch.

Fokus på turisme

Turismeområdet er et andet stort fokusområde for Connect Køge, og også her ser direktøren et stort potentiale. Han vil blandt andet arbejde for en markant udvidelse af antallet af hotelværelser i området.

"Vi har 198 værelser i dag, mens Roskilde har 380, så vi går efter en fordobling. Desuden er det vigtigt, at turisterne skal have en positiv oplevelse i Køge," siger han.

Allan Munch forklarer, at han blandt andet vil arbejde for at gøre Køges herligheder kendt i København, og at Connect Køge desuden vil give en hjælpende hånd i forbindelse med konkrete lokale arrangementer som Køge Festuge og krydstogtskibes besøg i Køge.

Connect Køger rykker ind i Det Grønne Hus i Vestergade 3C i denne måned men fastholder Visit Køges kontor i Vestergade 1 samt Vækstfabrikken i Den Hvide By.