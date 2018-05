Comwell Køge Strand flytter gourmetaften

På grund af travlhed i kalenderen rykker Comwell Køge Strand sin kommende gourmetaften en enkelt uge frem. Det betyder, at det i stedet bliver lørdag 2. juni, at tjenereleven Joachim Christensen får ansvaret for restauranten og kan byde gæsterne velkommen til en gourmetaften med en særlig menu og økologiske vine afstemt til de enkelte retter.

Alle er velkomne ved arrangementet, som det er hensigten at gøre til en tradition på Comwell Køge Strand - at kokke- og tjenerelever får mulighed for at overtage restauranten for en aften hvert år. Restaurantchef Maurizio Olsen understreger dog samtidig, at restauranten også til hverdag er åben for gæster udefra. Hotellet bespiser mange konferencegæster hver uge, men stedets restaurant er også åben for gæster, der ikke bor på hotellet.