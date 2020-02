Se billedserie Administrerende direktør Brian Christensen lover store besparelser på en række produkter til kæledyrene, når Køgevirksomheden Chrisco åbner dørene til lagersalg søndag 1. marts.

Chrisco åbner dørene til stort lagersalg

LørdagsAvisen - 23. februar 2020

Der bliver gode muligheder for at gøre en god handel, når Køgevirksomheden Chrisco søndag 1. marts klokken 10-14 byder inden for til stort lagersalg.

Chrisco åbner lageret på Sandvadsvej og byder gæsterne inden for til et marked med store rabatter på både mad, legetøj og andet tilbehør til kæledyr. Det er for eksempel restpartier og gamle modeller, der er på hylderne ved lagersalget.

"Vi har ikke prøvet at holde lagersalg før. Idéen kommer fra en svensk partner, der gør det med stor succes en gang om året. For os er det en mulighed for at få ryddet op i eksempelvis udgåede varer og andre ting, der ligger og hober sig op på lageret, og for kunderne er det en dag, hvor der er mulighed for at få en god besparelse," siger administrerende direktør Brian Christensen hos Chrisco, som håber, at man kan gøre det til en tilbagevendende begivenhed.

"Hvis det viser sig at blive en succes, så tror jeg, at vi vil prøve at gøre det en gang om året fremover," siger han.

I forbindelse med lagersalget vil der også være mulighed for at få fotograferet sin hund. Tails by Ragno står klar med kameraet gennem alle fire timer. Fotograferingen er gratis, og efterfølgende kan interesserede købe billederne, som man kender det fra eksempelvis skolefoto.

Chrisco blev etableret i et lille lagerlokale på 150 kvadratmeter i Herlev helt tilbage i 1977. Siden har stadig større pladskrav medført flere flytninger til først Tåstrup og siden Solrød, inden virksomheden landede på Sandvadsvej i det nordlige Køge, hvor man i dag råder over 3200 kvadratmeter. Virksomheden er blandt de førende i Danmark med produkter til kæledyr og afsætter i dag primært varer til supermarkeder i hele landet og de øvrige nordiske lande.

Chrisco har netop gennemgået et generationsskifte, da Brian Christensen og hans søster, Jeanne Christensen, i begyndelsen af i år har overtaget familievirksomheden, som deres forældre etablerede i 1977. Begge søskende har mange års erfaring i virksomheden, som i dag beskæftiger 32 medarbejdere.