Charmeoffensiv overfor cyklister

Klubben indbyder nemlig interesserede til at køre med ved at komme ud til klubhuset ved Rishøj Idræts Center, Skolevej 7 i Køge søndag morgen kl. 8.50.

Der er mødt nye interesserede personer op de to første søndage i maj, og vi håber da også at der kommer nye motionister til de kommende søndage. Vi henvender os til motionisten, der måske ligger og kører en tur en gang om ugen i det gode vejr, måske sammen med et par venner, men som godt kunne ønske sig lidt mere selskab og glæde ved at køre sammen med andre i en større gruppe. Og skulle der stadig være en rest af et konkurrencegen gemt i pedalerne, gør det ikke noget, siger Erik Rishøj Jensen, bestyrelsesmedlem i Ølsemagle Motion med et smil.