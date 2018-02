Se billedserie ?Det her er en livsstil for os,? siger Thomas Dietrich om Casa & Co, der er tilbage i de smukke rammer i den gamle direktørbolig i Den Hvide By. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Casa & Co er tilbage i Den Hvide By

LørdagsAvisen - 07. februar 2018 kl. 19:47 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden ni år siden, at bolig- og interiørforretningen Casa & Co. lukkede i Køge - til manges store fortrydelse. Den unikke forretning i den gamle direktørvilla i Den Hvide By fik hurtigt et stort publikum dengang, og Thomas og Morgan Dietrichs forretning er ikke blevet glemt i de mellemliggende år. Det kunne man i den grad få bekræftet i weekenden, da parret på ny slog dørene op til den gamle villa - nu under navnet Casa & Co Light & Living.

"Vi holder meget af Køge, og vi har altid gerne ville tilbage, så det er pragtfuldt at have åbnet igen nu. Vi har savnet Køge, og Køge har vist også savnet os. Det kunne vi se i weekenden, hvor der kom så mange mennesker forbi, at det var helt vanvittigt." fortæller Thomas Dietrich om de første åbningsdage siden genåbningen 1. februar.

Parret lukkede i sin tid i Køge på grund af finanskrisen men har efter eget udsagn fortrudt det lige siden, og nu er der altså atter mulighed for at få inspiration til boligindretningen hos Casa & Co. i Køge. Forretningen er kendt for et udvalg af møbler, brugskunst og interiør, og i Køge vil man også fremover byde på et udvalg af belysningsmuligheder.

Casa & Co i Ringsted fortsætter i øvrigt også fremover i uændret form efter åbningen i Køge - men der er ikke flere udvidelser på vej med flere Casa & Co-forretninger, understreger Thomas Dietrich.

"Det her er en livsstil for os. Nogle vil gerne blive så store som muligt, men det vil vi ikke. Vi vil bare gerne være der til at snakke med folk i forretningen selv. Glæden ved at nogle køber noget, som du også synes er fedt - det er ubetaleligt," siger han.