Capelli Sport: Nyt samarbejde giver HB Køge en plads i globalt netværk

LørdagsAvisen - 03. februar 2018

Som nævnt i sidste uges udgave af LørdagsAvisen, har HB Køge indgået en 6-årig samarbejdsaftale med det amerikanske sportsbrand Capelli Sport, der over denne periode skal være officiel tøjpartner for HB Køge.

Samarbejdet med Capelli Sport er HB Køges hidtil største tøjaftale til dato og er allerede startet. Og klubben er Capelli Sports første samarbejdspartner i Skandinavien.

"Selv om Capelli Sports europæiske hovedkontor ligger ikke langt væk i Tyskland, var vores første kontakt med Per Rud og HB Køge faktisk mellem vores amerikanske hovedkvarter i New York og sportsdirektøren for vores 2. League-holds, Penn FC. Kort tid efter blev der lavet en forbindelse, og jeg fik chancen for at selv at besøge Herfølge og Køge og møde Per Rud samt resten af HB Køges team. Begge parter forstod meget hurtigt, at dette kunne være et meget lovende og vellykket samarbejde", fortæller Kay Mourheg, som er Capelli Sports Executive Vice President, til LørdagsAvisen.

"HB Køge arbejder ud fra den samme filosofi som os med stor fokus på talentudvikling. Da der er flere unge spillere, der har gjort skridtet fra HB Køge til bl.a. den tyske fodboldliga (Kristian Pedersen, red.) og senest Malthe Amundsen til den norske mesterklub Rosenborg BK, fik vi øje for klubbens store arbejde indenfor ungdomsudvikling. Og denne del er noget, hvor vi som outfitter, der ønsker at være mere end blot en kilde til sportsudstyr, kan hjælpe ved at give adgang til vores internationale fodboldnetværk. Dette globale samarbejde fører automatisk til øget synlighed for navnet HB Køge internationalt såvel som lokalt, da det er unikt i Danmark", siger Kay Mourheg.

Capelli Sports netværk består af mange klubber og akademier i hele Europa og resten af verden. For blot at nævne nogle er der MSV Duisburg i Tyskland, Panachaiki FC i Grækenland, Penn FC i USA, Inter Allies FC i Ghana og m.fl. Vi har ofte ungdomshold fra vores eget akademi, Cedar Stars, der besøger Europa for at komme i kontakt med europæisk fodbold.

"HB Køge vil spille en stor rolle i disse former for ungdomsudvekslingsprogrammer, da det har meget at tilbyde, fra et fodboldperspektiv men også kulturelt", fastslår Kay Mourheg.

Cedar Stars er Capelli Sports eget fodboldakademi. Det er faktisk Capelli Sports oprindelse.

"Capelli Sport blev oprindeligt oprettet for at klæde vores eget akademi", tilføjer Mourheg.

Capelli Sport er et stort og anerkendt brand med hovedsæde i New York i USA og med europæisk sæde og varelager i Ratingen i Tyskland. Capelli Sport blev grundlagt i 2011, og er tøjsponsorer for en række amerikanske fodboldklubber. I europæisk sammenhæng er de officielle tøjsponsorer for blandt andre traditionsklubben MSV Duisburg i Tyskland.

I forårssæsonen spiller HB Køge i et spillesæt med sort trøje, blå shorts og blå strømper. Fra og med sæsonen 2018/19 trækker holdet i en nydesignet sort/blå spilledragt, som vil blive præsenteret ved senere lejlighed, hvor også en ny udebanedragt vil blive præsenteret.