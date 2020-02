Cajun Kaffebar på Teaterbygningen

Her spiller det lokale band Køge Cajun Special. Aftenens tema er Mardi Gras, så deltagerne får en duft af sydstaterne, hvor der skal festes igennem før fasten. Der er to gæstesolister på aftenen, Grete Laumand på fiddle og vokal samt Niels Lovmand på accordeon og trommer. De to gæstesolister kommer fra musikøen Fanø og er i absolut topklasse, når vi snakker om cajunmusikere herhjemme. Første sæt udføres af Køge Cajun Special og i andet sæt bliver bandet forstærket af de to Fanømusikere.