U/13 drengene var blot nogle af de 125 deltagere fra Køge Boldklub på påsketuren til Milano - en tur som Corona virussen har sat en stopper for. Privatforo.

COVID19 virus stopper fodboldtur til Milano

Af Per Møller

Milano var igen i år destinationen for ungdommen i Køge Boldklub.

Desværre har en virus som stjæler alle overskrifter i verden - Corona eller COVID19 - betydet, at Køge Boldklubs bestyrelse onsdag aften besluttede, at Køge Boldklub ikke rejser i foråret 2020, hvormed de mange unge fodboldspillere og deres trænere og ledere ikke skal besøge ellers dejlige Milano i påskeferien.

"125 deltagere har vi haft klar til afgang, men dermed også 125 personer som potentielt kunne udsættes for en risiko, ikke bare personligt, men også som bærer af smitte hjem til forældre, bedsteforældre eller andre i deres omgangskreds - og bare ét tilfælde som følge af en fodboldkamp er ét for meget", siger klubbens forretningsfører Ian Hoar til LørdagsAvisen.

"Men vi kigger fremad, og glæder os til der forhåbentlig kommer styr på sygdommen, og dermed mulighed for, at vi igen kan rejse og lade børn og vokse dele rejseoplevelser for livet i Køge Boldklub. Alle deltagere modtager specifik mail om aflysning og refusion fra deres trænere", oplyser Ian Hoar.