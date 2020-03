Byvandringer er aflyst

"Tag på byvandring og få spændende fortællinger om Køges historie". Sådan lød tilbuddet fra VisitKøge i to omgange her i løbet af foråret, men på grund af coronavirussen er de to arrangementeter nu aflyst. Det drejer sig både om kældervandring 23. april og byvandring 28. april. De, som allerede har købt billet, vil blive kontaktet direkte af arrangørerne.