Byrødder fandt kreativiteten frem

Bakkerne vil inden mødet bliver overrakt til Lyders Larsen der er formand for IF Frem Bjæverskovs Støtteafdeling, der står bag afviklingen af det kæmpe store Bjæverskov Loppemarked, der afvikles søndag den 27. maj kl. 09.00-15.00.

"Vi er glade for, at så mange af Køge Byråds medlemmer har taget udfordringen op og har fundet kunstnergenet frem for at bidrage til årets loppemarked i Bjæverskov. De "nye" flotte bakker vil alle komme på den store auktion, der afvikles kl. 11.00 under ledelse af byrådsmedlem Ken Kristensen", fortæller Lyders Larsen.