?Vi skylder også brugerne af skolen at speede denne proces op,? siger skoleudvalgsformand Helle Poulsen (V) om forslaget om at undersøge prisen på en ny skole til erstatning for Vemmedrupskolen.

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsflertal holder fokus på renovering af Vemmedrupskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsflertal holder fokus på renovering af Vemmedrupskolen

LørdagsAvisen - 20. december 2017 kl. 11:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vemmedrupskolen har været lukket det meste af skoleåret på grund af det omfattende skimmelsvampangreb, der har ramt de fleste af bygningerne, og mens eleverne efter nytår kan rykke ind i den midlertidige pavillonskole på stedet, så har byrådet nu afsat 800.000 kroner kroner til en nærmere undersøgelse af, hvor meget det vil koste at renovere de gamle skolebygninger og gøre dem klar til skolebrug igen. En foreløbig vurdering går på, at det vil koste omkring 50 millioner kroner, og at det vil tage et år at renovere Vemmedrupskolen.

Til gengæld blev et forslag fra Venstre om samtidig at begynde at undersøge prisen på opførelse af en ny skole skudt ned i forbindelse med byrådsmødet tirsdag i denne uge.

"Vi vil gerne træffe beslutningen om en eventuel ny skole på et oplyst grundlag, og vi skylder også brugerne af skolen at speede denne proces op. Vi vil gerne have undersøgt prisen på en ny skole, og vi mener ikke, at vi behøver at vente på, at vi ved, hvad det koster at renovere den gamle," sagde skoleudvalgsformand Helle Poulsen (V), men forslaget blev hurtigt skudt ned af de øvrige partier.

"Hvis vi skal bygge en ny skole, skal den leve op til de visioner, vi har som politikere. Det skal vi se på først, og derfor kan vi ikke bruge cirkapriser til noget. Hvis renovering bliver for dyrt, så vil vi hellere til den tid få foretaget nogle ordentlige beregninger," sagde Rasmus Felt (S).

"Det er vigtigt først at tage stilling til, hvilke krav vi vil stille til en ny skole, og det skal det nye skoleudvalg have lejlighed til at diskutere, hvis det viser sig, at det ikke kan betale sig at renovere skolen, sagde Jette Jørgensen (EL) om det forhold, der kan få stor indflydelse på prisen for en eventuel ny skole.

Samme spor var Torben Haack (SF) inde på, da han argumenterede for, at man også er nødt til at beslutte, om man vil have en Volkswagen eller en Chevrolet, inden man tager stilling til, hvad der er en rimelig pris for ens nye bil.

"Nu er vi ikke de første i verden, der skal bygege en ny skole, hvis det ender sådan. Derfor kan man godt få nogle forholdsvis retvisende priser på en ny skole," mente Søren Brask (V), der er formand for byrådets ejendoms- og driftsudvalg.

"Der er ikke tale om en hovsaløsning. Vi vil bare gerne have undersøgt vores muligheder - det skylder vi børn, forældre og medarbejdere på skolen," sagde Helle Poulsen (V).

Med byrådets beslutning bliver prisen for en renovering altså nu i første omgang undersøgt. Det ligger fast, at hvis man fortsat vil bruge de eksisterende skolebygninger, så skal skolen stort set totalrenoveres. Alle bygningsdele skal skimmelafrenses, og alt løst og fast inventar skal afrenses eller udskiftes. Det betyder i praksis, at bygningerne skla "strippes" helt ned, så der kun står de bærende konstruktioner og ydervægge tilbage.

"Jeg mener, at vi efter omstændighederne har taget den helt rigtige beslutning for den fremtidige udgave af Vemmedrupskolen. Vi er nødt til at være helt sikre på, at økonomien kan holde i en eventuel renovering, og ellers skal vi kigge på alternative løsninger. Og så glæder jeg mig over, at Vemmedrupskolens elever efter nytår flytter tilbage på deres gamle adresse, og igen bliver samlet, efter at have været spredt på forskellige tilbud siden september," siger borgmester Flemming Christensen i en pressemeddelelse fra Køge Kommune.