Byjubilæum: Vær med til at synge for Køge

Flaget bliver hejst, og sangen kommer til at gjalde i rådhusgården i Køge 4. juli, når Køge fylder 731 år som købstad. Dagen markeres med fællessang for alle, der har lyst, såvel kommunens medarbejdere som borgere, der har mulighed for at lægge vejen forbi.

"Det er ikke alle forundt at bo i en by som vores, med de fine, gamle huse og hyggelige gårdmiljøer. Det liv, man ser hver eneste dag på torvet, i gågaden og i butikkerne vidner om, at køgenserne værdsætter deres by. Når byen så har fødselsdag, er det en fin anledning til at samles og synge sammen for at fejre vores alles Køge. Jeg ser frem til at møde borgere og medarbejdere til en hyggelig begivenhed, hvor vi markerer, at vi har et fællesskab om vores by," siger borgmester Marie Stærke.