Bygningen aflyser alt i marts måned

Musikforeningen Bygningen har foreløbig aflyst tre koncerter i marts og flytter dem til nye datoer som følge af de omfattende begrænsninger for offentlige arrangementer under Corona-krisen.

For Bygningen betyder det, at koncerterne med Pink Floyd Project på Køge Gymnasium 13. marts, Jeppesen på Tapperiet 21. marts og Everybody´s Talking ligeledes på Tapperiet 28. marts alle er aflyst.

"Det her er en meget alvorlig situation, og vi bakker naturligvis 100 procent op om myndighedernes indsats for at begrænse denne her virus, som især kan være farlig for svage og ældre i vores samfund. Der er ikke noget vigtigere for os, end vores publikum og deres familiers helbred og sikkerhed," siger Musikforeningen Bygningens formand, Jesper Friis.