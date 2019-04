Per Jensen deltager gerne i arbejdet ved kasserne ? og det bliver som regel til en hyggelig snak med de faste kunder. Foto: jp.

Byens købmand har rundet de 40 år med dagligvarer

LørdagsAvisen - 25. april 2019 kl. 09:12 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mange måder er han nok en anderledes købmand end den tidligere indehaver Egon Hansen, og alligevel er der så mange lighedspunkter, at man ikke er i tvivl om, at han er "barn" af Wika. Per Jensen startede som 16-årig flaskedreng hos Købmændene Quade og Hansen den 20. april 1979, og kun afbrudt af to gange 1 1/2 års efteruddannelse i andre jobs udenfor de to nævnte købmænds "vinger", har han været en del af det, der i dag ofte omtales som Wika-familien.

Meny Wika er i dag 53 år gammel, og på det tidspunkt havde Per Jensen kun lige rundet de tre år på Astersvej i Køge, hvor han havde sin barndom. Det har ofte ligget i "generne" hos Wika, at medarbejderne blev rekrutteret fra det nærmeste nabolag, og den vej har Per Jensen også fulgt. Efter et par år som flaskedreng, hvor han viste, at han var en "pæn og ordentlig dreng", fik han tilbuddet om at komme i lære. Det tog 2 år, bl.a. også i SL Lavpris - Solbakkens Lavpris, som dengang havde til huse på Astersvej. Efter udstået læretid blev det til 5 år som kommis efterfulgt af 10 år som butikschef - og så var han ellers rustet til flere udfordringer. Han var med i opstarten af butikkerne i Haslev, Næstved og Ringsted, og var en af hovedmændene bag markedsføringen af Købmandsgruppens 27 butikker. Han har været med i en masse om- og tilbygninger forskellige steder, men "svendestykket" på den front fik han i 1991, da butikken på Gymnasievej nedbrændte. På kun 11 dage lykkedes det at opbygge en satellit-butik på P-pladsen, efterfulgt af arbejdet med at bygge en helt ny butik op.

"Det var en hård tid for os alle," husker Per Jensen. "Følelsesmæssigt var det jo forfærdeligt at opleve butikken brænde ned, men vi kom også styrket ud af det. Det var imponerende så meget opbakning vi fik fra alle sider," fortæller Per Jensen.

"Vi arbejdede 17-20 timer i døgnet, men alle os der var med blev også rystet godt sammen af det, så selvom det var meget kedeligt med branden, så kom vi styrket ud."

I år 2003 startede Egon Hansen og Per Jensen generationsskiftet i butikken på Gymnasievej, og i de sidste 6 år har Per Jensen haft ansvaret alene. I dag er det hustruen Laila og Per, der er ejere af butikken.

Når man taler om Wika-familien, så har det en del at gøre med den ånd, der hersker i butikken, mellem personalet og mellem personale og kunder.

"Vi prøver meget at bevare Wika-ånden," siger Per Jensen, "og det betyder bl.a., at vi gerne ansætter personer, der kan typemæssigt med dem vi har, at de skal være "ordentlige", at de forstår man kan nå langt med hårdt arbejde, og så sker det ofte, at vi ansætter børn af ansatte, så de ved, hvad de går ind til."

Der er i dag 84 medarbejdere i Meny Wika Supermarked fordelt med 8 slagtere, 16 i delikatessen, 3 i grønt og 47 i kolonial, der dækker kasse, kiosk, butik, flaskedrenge og servicemedarbejdere. Der er altid mindst et par lærlinge, og 1. juli kommer der yderligere to til.

Per Jensen og Wika har altid gjort meget ud af at være en del af lokalsamfundet, og derfor deltager de i "alverdens" ting. Køge Festuge, Sildens Dag, Lions, Sct. Georgs Gilderne, Køge Handelsstandsforening, Køge Øldag, flere af Braunsteins arrangementer, Køge Håndbold, HB Køge, Stafet for Livet for blot at nævne nogle af de eksterne. Derudover står Per Jensen selv i spidsen for en masse arrangementer i butikken.

Han er selv medlem af Køge Rotary Klub og Køge Erhvervsudviklingsråd, mens ellers går den sparsomme fritid med familie og venner.