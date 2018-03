Brug for flere reservebedster i Køge Kommune

"Princippet er, at man ikke kommer til at passe børn, der er meget syge og fx har høj feber. Det er forældrenes ansvar. Vi træder først og fremmest til, når børnene er ved at få det lidt bedre, men stadig ikke er klar til at komme i vuggestue, børnehave eller skole. Jeg er selv forældrerepræsentant i foreningen, men jeg hører fra bedsterne, at de er rigtig glade for at komme ud i familierne", siger Martin Aagaard Jensen.