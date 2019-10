Hele byrådet står bag en budgetaftale for 2020, som blandt andet sikre penge til trafikinvesteringer, børneområdet og gode løsninger for Føllehavegård og buslinje 103. Foto: Martin Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Bredt flertal bag budgetaftale for 2020 i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bredt flertal bag budgetaftale for 2020 i Køge

LørdagsAvisen - 23. oktober 2019 kl. 18:05 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En budgetaftale fyldt med gode nyheder for kommunens borgere.

Sådan præsenterer borgmester Marie Stærke den budgetaftale, som byrådets partier indgik onsdag eftermiddag, og som sætter kursen for Køge Kommunes økonomi for både 2020 og de tre efterfølgende år. Samtlige partier bakker op om aftalen, som blandt andet omfatter en række trafikinvesteringer, investeringer på børneområdet samt løsninger på flere konkrete problemstillinger, der har givet anledning til bekymringer hos en række borgere hen over sommeren.

For eksempel har byrådspolitikerne fundet midler til at gennemføre næste etape af den længe ventede omfartsvej omkring Borup, og der er fundet løsninger for både Føllehavegård og for buslinje 103.

"Det er en budgetaftale fyldt med gode nyheder for kommunens borgere. Et enigt byråd præsenterer i dag en aftale, der tager højde for de mange flere børn vi ved, kommer til at få brug for daginstitutioner, og de flere ældre, der får behov for en plejebolig. Det flotte resultat er kun muligt gennem et konstruktivt og intenst samarbejde på tværs af byrådets partier. Ikke kun i de hektiske dage op til forliget, men også i månederne op til aftalen. Budgetforliget hviler på en sund og effektiv økonomistyring, som jeg er stolt over, vi er lykkedes med i Køge Kommune," siger borgmester Marie Stærke i en pressemeddelelse omkring budgetforliget.

Samtlige partier i byrådet står altså bag årets budgetaftale, der lægger kommunens økonomiske rammer for de næste fire år. Budgettet for 2020-2023 sørger for, at der er penge til flere pædagoger, når børnetallet vokser, og til medarbejdere i ældreplejen, når flere ældre får brug for hjælp. I alt 100 millioner kroner over de næste fire år er øremærket til at honorere denne udvikling.

Forligspartierne prioriterer også penge til nye cykelstier og bedre kvalitet og hurtigere sagsbehandling på byggesagsområdet til gavn for borgere og erhvervslivet takket være to nye sagsbehandlere. Desuden opprioriteres sårbare børn og kultur- og foreningslivet samt nødvendigt vedligehold af kommunens bygninger.

Desuden er forligspartierne enige om at afblæse besparelser, som ellers efter planen skulle findes på børneudvalget og skoleudvalget. Besparelserne blev besluttet i sidste års budgetlægning, men det har vist sig vanskeligt at finde besparelser for de cirka 10 millioner kroner, som udestår. Forligspartierne er enige om, at de fortsatte bestræbelser på at finde besparelserne afblæses i et ønske om at skåne børne- og skoleområdet mest muligt.

Budget 2020-2023 for Køge Kommune skal formelt godkendes i forbindelse med andenbehandlingen i byrådet tirsdag 5. november.

Nedenfor følger de første reaktioner på budgetforliget fra ordførerne for de syv partier, som kort redegører for, hvilke emner og tiltag de blandt andet har prioriteret at få med i årets budgetforlig.

Lene Møller Nielsen (S)

Væsentligt for Socialdemokraterne har blandt andet været, at vi har fundet en løsning for beboerne på Føllehavegård. Der er afsat 5,7 millioner kroner til etablering af et nyt hus, som får plads til 10 borgere, og som skal kunne stå klar allerede i 2021.

Ken Kristensen (V)

Vi har prioriteret strategisk jordopkøb og byggemodning finansieret af jordsalg, så vi kan udvikle og tiltrække borgere til vores kommune. Desuden blandt andet omfartsvejen ved Borup og senere Ølby, en cykelsti mod Campusområdet langs Ølbyvej og udvikling af ældreboliger i Bjæverskov. Landsbypuljen genindføres, så vores landsbyer igen kan søge ind til værdiskabende projekter for lokalsamfundene.

Flemming Christensen (K)

Vort udgangspunkt har været fokus på at holde igen med kraftigt stigende driftsudgifter, at prioritere færdiggørelse af igangsatte anlæg - blandt andet omfartsvejen i Borup, at hæve anlægsrammen, at fokusere på bedre sagsbehandling og tidlig indsats, at fastholde en høj likviditet og at fastholde det gode samarbejde i byrådet blandt alle partier.

Thomas Kielgast (SF)

Jeg vil blandt andet gerne fremhæve, at vi fastholder lejrskoler i 2020, og så vil vi se på en mere langsigtet løsning senere. Desuden får vi en ekstra medarbejder i kultur og idrætsafdelingen, som vil være til gavn for vores foreningsliv, og desuden afsætter vi midler til en endnu stærkere tidlig indsats for børn, hvilket vi ser som en investering i et godt børneliv.

Bent Sten Andersen (DF)

Vi får buslinje 103 til at fortsætte stort set uændret, og det sker på baggrund af de mange henvendelser fra borgere, der bruger linjen. Nu bliver der blot skåret en enkelt time. Desuden vil jeg gerne fremhæve, at vi er blevet enige om at arbejde videre med fri-plejehjem, at vi får yderligere en medarbejder på Køge Marina og at vi får gennemført den næste del af omfartsvejen ved Borup.

Niels Rolskov (EL)

Vi har fundet en god løsning for beboerne på Føllehavegård, og vi gennemfører et markant løft for trafiksikkerheden på tværs af kommunen - blandt andet med en cykelsti på Ølbyvej - og vi får et godt ryk på omfartsvejen ved Borup. Desuden får klima- og energiplanen en højere prioritering, vi sætter et lille beløb af til skovrejsning, og så er landsbypuljen tilbage.

Jeppe Lindberg (LA)

Vi kommer i dette budget helt ud i den vestlige del af kommunen med historisk massive investeringer infrastruktur, så vi kommer nærmere hinanden, og samtidig har vi gjort det mere trafiksikkert. Vi får rigtig gang i omfartsvejen i Borup, og så gør vi op med en afgift til glæde for erhvervslivet, da vi fjerner afgiften for cafeernes udeservering.