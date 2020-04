Se billedserie Michael og Claus Braunstein Poulsen har indledt produktionen af håndsprit på Køge Havn. Foto: //TT-Film

Braunstein: - Vi er stolte af at kunne hjælpe

LørdagsAvisen - 02. april 2020

Normalt er det gode sager som øl og whisky, der tappes hos Braunstein på Køge Havn, men i denne tid er den normale produktion på stedet erstattet af en af tidens mest efterspurgte varer og et centralt element i kampen mod coronavirus: Håndsprit.

Siden sidste uge har Braunstein produceret håndsprit i lange baner i lighed med flere andre mikrodestillerier rundt omkring i landet. Det er en udfordring, der har sendt indehaver Michael Braunstein Poulsen og hans medarbejdere på overarbejde i den seneste tid - men som også giver virkelig god mening i Køgevirksomheden, som på denne måde kan bidrage til den landsdækkende indsats mod coronavirus.

"Vi er stolte af, at vi kan hjælpe i denne situation. Vi er en lillebitte del af et beredskab, der samler mange gode kræfter, men vi glæder os også til at kunne vende tilbage til vores normale produktion efter krisen," siger Michael Braunstein Poulsen med tanke på det store arbejde, der har ligget forud for omlægningen af produktionen.

"Det er mildt sagt ikke noget, vi har været forberedt på. Vi ved en masse om at destillere alkohol, men vi er i fødevarebranchen, mens dette er et kemisk produkt, så vi samarbejder med en kemisk virksomhed på Fyn i denne forbindelse - vi destillerer og tapper, mens de hjælper med nogle kemiske komponenter," fortæller han.

- Vi lærer undervejs

Michael Braunstein Poulsen vil nødig komme med et bud på, hvor meget håndsprit der kan produceres på havnen i Køge i den kommende tid.

"Det gode svar er, at vi lærer undervejs. Vi fik først produktionen op at køre i midten af sidste uge, så vi fokuserer bare på at producere så meget som muligt, og vi bliver hele tiden bedre," fortæller han.

Den første portion donerede Braunstein til Ældreplejen i Køge, mens Coop aftager løbende produktion til kunder og medarbejdere. Produktionen sikrer således aktivitet for de 10 medarbejdere hos Braunstein i en tid, hvor produktionen ellers var lukket ned, men produktionen af håndsprit er trods den store efterspørgsel ingen guldgrube.

"Det er vigtigt for mig at sige, at købmandsskabet er sat på hold for vores vedkommende. Vi sørger bare for at få dækket produktionsomkostninger og lønninger - vi skal ikke udnytte den meget specielle situation, som vi er i lige nu," fastslår Michael Braunstein Poulsen.

"Det er blandt andet også derfor, at man ikke kan købe håndsprit hos os. Vi er udelukkende producenter i denne forbindelse," siger han.

Han sender i øvrigt en varm tak til kunderne for den store støtte, som Braunstein oplever på sin webshop på shop.braunstein.dk i denne tid, hvor man ikke har mulighed for at byde gæster inden for i bryghuset på havnen.

"Vi har normalt omkring 12.000 gæster om året. Dem kan vi ikke byde inden for lige for tiden, men vi sætter virkelig pris på, at folk er rigtig søde til at bakke os op online i stedet," siger Michael Braunstein Poulsen.