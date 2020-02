Brasiliansk bratchist giver koncert i Køge

Han er en alsidig musiker, som færdes hjemmevant, både når han spiller solo-recitals, kammerkoncerter, optræder som solist foran et orkester eller selv sidder i orkestret.

Han har i 22 sæsoner været 1. bratschist i Odense Symfoniorkester, og han har arbejdet sammen med mange berømte musikere, bl.a. Nikolaj Znaider, Benjamin Schmid og Ilya Gringolts. Og så har han spillet som solist med utallige orkestre under dirigenter som Michael Schønwandt, Alexander Vedernikov og Thomas Søndergård.

På programmet til søndagens koncert står musik af Bach - den berømte Chaconne for soloviolin i hans egen udgave for bratsch - og nyere musik fra hans nyeste CD af komponisterne Poul Ruders, Søren Niels Eichberg og Bent Sørensen.

Der er gratis adgang for medlemmer af Køge Klassisk og for unge under 30.