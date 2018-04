Borup t/r via kriminalitet, nynazisme og misbrug

Denne eftermiddag kan man få hele hans historie om en opvækst i Borup med had, vold og afhængighed. Efter at have været "lidt rundt omkring" er Thomas Vestergaard flyttet tilbage til Borup, men tilværelsen er ikke som før - langt fra.

Han er netop aktuel med sine erindringer med titlen "Mit liv til skræk og advarsel" og som han skriver, er det hans håb at kunne inspirere andre til at sadle om og tage ansvar for deres liv, inden det er for sent.